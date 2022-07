El Ex Convento del Carmen presenta ‘Cuando el cuerpo ya no alcanza’

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Cultura (SC) de la entidad, a partir del próximo jueves 14 de julio, desde las 11:00 horas, en la vitrina del Ex Convento del Carmen se podrá apreciar la pieza de videodanza ‘Cuando el cuerpo ya no alcanza’, de Karen García.

¿‘Cuando el cuerpo ya no alcanza’ de qué trata?

En esta producción audiovisual se abordan las posibilidades y deformaciones corpóreas que llegan al límite de la forma, y que cuestionan los componentes que construyen una identidad; es una pieza que manifiesta, además, la necesidad de mostrar al cuerpo como masa, como algo que toma diversas apariencias, como algo que se adapta.

Por otra parte, el Ex Convento del Carmen se ha vocacionado como un espacio que da cabida a todas las expresiones de las artes, y qué mejor lugar para una muestra de la fusión entre la danza y las nuevas tecnologías que la vitrina que se encuentra sobre la Avenida Juárez, en pleno Centro Histórico, donde se estará proyectando la pieza de la artista.

A partir del próximo 14 de julio podrá apreciarse la videodanza. CORTESÍA / Secretaría de Cultura de Jaliscooo

Así las cosas, Karen García es egresada de la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco; se ha interesado por la exploración y experimentación corporal desde la danza y la interdisciplina, con la finalidad de repensar las formas en las que se ha fundamentado la danza. Asimismo, ha participado en diversos festivales como el Onésimo González –ahora Festival Internacional de Danza (FID)–, el FESTA, Sucede y el Encuentro Nacional de Danza, entre otros.

Finalmente, ‘Cuando el cuerpo ya no alcanza’ se podrá apreciar –desde el 14 de julio próximo– en la vitrina del Ex Convento del Carmen, de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas. La dirección del Ex Convento del Carmen es: Avenida Juárez 638, en el Centro Histórico de Guadalajara.