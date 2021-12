El Colegio de Jalisco devela placa en honor a David García de Alba

Ayer lunes 20 de diciembre se realizó en El Colegio de Jalisco una ceremonia conmemorativa y develamiento de placa para el Fondo Audiovisual “David García de Alba García de Alba” que alberga la institución académica a resguardo de la Biblioteca Mathes; el evento contó con la presencia del rector del colegio, Dr. Roberto Arias de la Mora, y el hijo de quien cedió el fondo a la institución, Carlos García de Alba, embajador de México en Italia.

En palabras del Dr. Arias de la Mora, la ceremonia representó “un acto de agradecimiento a la familia”, así como un “sentido homenaje” a la figura de David García de Alba; además, la coordinadora de la red de bibliotecas de El Colegio de Jalisco, Mariela Bárcenas, señaló representan “un repositorio de experiencias, datos, informaciones y maneras de pensar” reunidas a lo largo de los viajes que realizó el sr. De Alba por toda la República y países, como: Argentina, Chile, Brasil, Irán, Turquía, Hungría, Polonia, Francia, Holanda, Rumania y Rusia e Italia, entre otros.

En estos términos, aseveró Bárcenas, este fondo audiovisual -integrado por 25 discos y siete películas en formato digital- “coadyuvará a la interpretación de la identidad local y global” en manos de los investigadores que se acerquen a él para consultarlo.

Gran viajero

Por su parte, el embajador de México en Italia e hijo de quien donó el acervo, Carlos García de Alba, habló de su padre como hombre de familia y destacó su orgullo por la contribución y el agradecimiento de su familia para con la institución; así, comentó que, con su cámara Super 8 a mano, su progenitor “se volvió un viajero frecuente y sorprendente”, un “curioso aventurero” cuyo legado audiovisual “ya no pertenece sólo a la familia”.

En entrevista, destacó el diplomático la singularidad de su padre, “porque no conozco a ningún jalisciense que haya hecho tantos viajes por el país y el extranjero. Y subrayo esto, tras recorrer por entero el país; viajó al exterior, y fue a lugares exóticos, desconocidos, incluso que representaban un gran riesgo”.

García de Alba refiere que su padre “fue un antropólogo natural, empírico, interesado en la interacción humana, un curioso nato, y eso lo llevó a explorar horizontes que yo no sé si acaso otro jalisciense lo haya hecho entonces. El total de países que visitó fueron 124, pero en una época en la que no había redes sociales, ni transportes seguros, incluso su inglés no era el mejor, y viajaba con su mujer, pero nada los achicopalaba”.

De acuerdo con el embajador de México en Italia, a la par de los viajes estaba el registro de “un hombre de profunda sensibilidad” que, también, aseguró, “no sólo se preocupaba por relatar su experiencia de viaje sino documentarla”.

El fondo audiovisual, dice García de Alba, “no es ni el cinco por ciento del total; sin embargo, a pesar de ser una parte mínima, es representativa del tipo de acervo que mi padre formó; plural, variado y ordenado por temas y periodos”.

Tras del acto protocolario, los asistentes se trasladaron a la Biblioteca Mathes, donde se procedió a develar la placa conmemorativa de la donación del acervo audiovisual por parte de los familiares de David García de Alba.

MQ