Efemérides: ¿Qué se conmemora hoy, primero de noviembre?

¿Qué pasaba en el mundo un día como hoy, pero de hace muchos años? El 1ro de noviembre ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional. Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides, 1ro de noviembre:

1512: En Roma se exhibe por primera vez al público la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel.

1520: El portugués Fernando Magallanes navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre (pasaje de Sudamérica que une el océano Pacífico y el Atlántico).

1859: Se inaugura el faro de Cape Lookout (Carolina del Norte). Sus lentes de Fresnel se pueden ver desde 30 kilómetros.

1861: En la Guerra civil de los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln nombra a George B. McClellan como comandante de las fuerzas unionista en sustitución del veterano general Winfield Scott.

1870: En la ciudad de Atenas (Grecia) se inaugura de la segunda edición de los Juegos Olímpicos de Zappas, el primer intento de resucitar los antiguos juegos olímpicos; en estos juegos participaron solo nacionales griegos.

1896: En los Estados Unidos se muestran por primera vez los pechos desnudos de una mujer en una revista no pornográfica (National Geographic).

1914: Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania vence por primera vez a la Marina Real británica en la batalla de Coronel, al oeste de las costas de Chile.

1918: Ucrania se independiza del Imperio ruso.

1945: Australia se une a las Naciones Unidas.

1952: Las 7:15 (hora local) ―o a las 19:15 del 31 de octubre (hora mundial)―, en el atolón de Enewetak (Islas Marshall), Estados Unidos hace detonar a Ivy Mike (la primera bomba de hidrógeno).

1954: En Argelia, el Frente de Liberación Nacional empieza a actuar en la Guerra de independencia de Argelia.

1955: Comienza la guerra de Vietnam.

1957: Sobre el lago Míchigan se abre al tráfico el puente del Estrecho de Mackinac (el puente colgante más largo del mundo).

1962: La Unión Soviética lanza la sonda Mars 1 a Marte, con la cual se perdió contacto cuando estaba a unos 106 millones de kilómetros de la Tierra.

1968: Se presenta el "Wonderwall Music" de George Harrison, el primer álbum en solitario de un miembro de The Beatles, publicado por Apple Records.

1968: En los Estados Unidos, The Motion Picture Association of America inaugura su sistema de calificación de películas (G, M, R y X).

1969: En los Estados Unidos, Elvis Presley publica Suspicious minds, después de siete años lejos de los escenarios.

1980: El grupo inglés de rock progresivo The Alan Parsons Project realiza el lanzamiento de su quinto álbum de estudio The Turn of a Friendly Card.

Nacimientos

1753: Félix María Calleja del Rey, militar español (f. 1828).

1962: Anthony Kiedis, cantante estadounidense de rock, de la banda Red Hot Chili Peppers.

Decesos

1972: Ezra Pound, poeta estadounidense (n. 1885).

2009: Claude Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo francés (n. 1908).

¿Qué se conmemora hoy, primero de noviembre?

Día de Todos los Santos

Día Mundial de la Ecología

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial de la Acromegalia

FS