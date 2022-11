Efemérides: ¿Qué se conmemora hoy, 27 de noviembre?

El 27 de noviembre ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional. Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides, 27 de noviembre:

25: Luoyang es declarada capital de la Dinastía Han por el emperador Liu Xiu.

176: El emperador Marco Aurelio concede a su hijo Cómodo el rango de Imperator y comandante supremo de las legiones romanas.

395: Rufino, prefecto pretoriano del Este, es asesinado por mercenarios godos en Gainas.

602: El emperador Mauricio es forzado a ver la ejecución de sus cinco hijos antes de ser decapitado. Sus cuerpos serán lanzados al mar y sus cuerpos exhibidos en Constantinopla.

1095: En el Concilio de Clermont (Francia), el papa Urbano II convoca a la Primera Cruzada.

1295: Los representantes de Lancashire son llamados al palacio de Westminster por el rey Eduardo I de Inglaterra, llamada que sería conocida como «Parlamento modelo».

1515: Es fundada la ciudad de Cumaná, la primera ciudad fundada en América.

1520: En el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre.

1703: El faro de Eddystone es destruido por una tormenta.

1811: Las Provincias Unidas de la Nueva Granada (Hoy, Colombia) se declaran independiente de la Monarquía Hispánica.

1820: En Santa Ana de Trujillo (Venezuela), el general Simón Bolívar (presidente de la República de Gran Colombia) y el general Pablo Morillo (capitán de las fuerzas realistas en Venezuela) firman el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra.

1830: En París, la joven monja francesa Catalina Labouré (1806-1876) declara que se le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa.

1838: Se inicia la batalla de San Juan de Ulúa (1838) donde las tropas francesas comandados por el almirante Charles Baudin derrotarán a al Ejército Mexicano al mando de los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México.

1839: Fundación de la American Statistical Association, en Boston, Massachusetts.

1852: Muere Ada Lovelace una famosa matemática E informática debido a Cancer uterino

1856: Un golpe de Estado en Luxemburgo adopta una nueva constitución más reaccionaria.

1868: El Emperador Meiji de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kioto a Edo, que en adelante se llamaría Tokio.

1871: En La Habana (Cuba) el Gobierno colonial hace fusilar a ocho estudiantes de la cátedra de Medicina de la Universidad de La Habana.

1879: En Tarapacá, tiene lugar una batalla en la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico donde se enfrentan fuerzas chilenas y peruanas, saldándose la batalla con la victoria de estas últimas.

1885: En España, Sagasta jura el cargo de presidente del Consejo ante la reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena.

1886: El juez alemán Emil Hartwich recibe heridas fatales en un duelo, telón de fondo de la novela "Effi Briest", un clásico de la literatura alemana.

1887: En Quilmes (Buenos Aires) se funda el primer club de fútbol de Argentina, el Quilmes Atlético Club.

1895: Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los cinco premios Nobel.

1907: En Madrid, el Congreso español aprueba una ley para reconstruir la Armada.

1912: Francia y España firman un tratado acerca de Marruecos, que concede a España la zona norte del país.

1915: Alemania lleva a cabo un ataque aéreo contra Inglaterra.

1931: En España, Niceto Alcalá Zamora es elegido miembro de la Real Academia Española.

1935: Las tropas japonesas entran en las ciudades chinas de Beiping (actual Pekín) y de Tianjin.

1938: El Club Alianza Lima desciende a Segunda División del Perú tras perder ante el Club Mariscal Sucre.

1939: Se estrena en los cines del Palacio de la Prensa e Imperial de Madrid la película María de la O tras un retraso de tres años causado por la guerra civil española.

1940: En Rumanía, el partido fascista Garda de Fier arrestó y ejecutó cerca de 60 exiliados de la corte de Carol II de Rumanía, entre los que se encuentran el ministro Nicolae Iorga.

1940: En la batalla de Cabo Teulada, la Marina Real británica derrotó la Regia Marina en el Mediterráneo.

1942: En Toulon, la Marina francesa hundió sus barcos y submarinos para evitar que caigan en manos alemanas.

1965: Guerra de Vietnam: El Pentágono explicó al presidente Lyndon B. Johnson sus planes para ganar la guerra. Para ellos se necesitaba incrementar el número de tropas de los 120 mil a 400 mil.

1966: En Uruguay se celebraron elecciones generales. Simultáneamente se realiza un plebiscito constitucional, en el mismo la ciudadanía decide terminar con el ejecutivo colegiado y volver a la presidencia unipersonal. Así las cosas, resulta vencedora la fórmula Óscar Gestido-Jorge Pacheco Areco.

1970: En Manila (Filipinas) se realiza un atentado frustrado contra el papa Pablo VI, durante su viaje a Extremo Oriente.

1970: El músico británico George Harrison saca a la venta su primer álbum de estudio posterior a la separación de The Beatles, llamado All Things Must Pass.

1971: El programa soviético Mars 2 intenta el descenso por Marte pero se estrella. Es el primer objeto humano que llega a la superficie del planeta rojo.

1975: En la Iglesia de San Jerónimo el Real (Madrid) se celebró una Misa de Espíritu Santo como inauguración del reinado de don Juan Carlos I como rey de España.

1978: El partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en fundado en Riha (Urfa) en Turquía.

1983: Accidente aéreo en Madrid del Vuelo 11 de Avianca, un avión Boeing 747 de la aerolínea Avianca, que cubría el vuelo París-Madrid-Bogotá.

1984: España y Gran Bretaña firman la "Declaración de Bruselas", en la cual, por primera vez, la parte británica admite que se abordarán cuestiones de soberanía sobre el contencioso de Gibraltar.

1989: En Jordania, el rey Hussein inaugura la primera sesión del nuevo parlamento, tras una ausencia de vida parlamentaria en el país de más de 20 años.

1991: Resolución 721 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.

1992: En Venezuela, las fuerzas militares intentan otro golpe de Estado y falla igual que el encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero.

1994: En Uruguay se celebran elecciones generales. Julio María Sanguinetti gana por segunda vez, en esta ocasión por muy escaso margen; el Parlamento queda inusualmente repartido en tercios.

1998: El autodenominado grupo de Voluntarios de Orange hace pública su formación como grupo terrorista.

2003: En un lago de la República Democrática del Congo mueren más de 160 personas y desaparecen 100 más en el naufragio de una embarcación.

2005: El Sur de Irán es asolado por un terremoto de 5,9 grados en la escala de Richter: diez muertos y cientos de heridos.

2009: Atentado en un vagón del tren que hace la línea Moscú-San Petersburgo con el resultado de 39 fallecidos.

2012: Bon Jovi publica su segundo álbum en vivo, Inside Out.

2016: Argentina gana por primera vez la Copa Davis

2016: América de Cali derrota 2-1 a Deportes Quindío y vuelve a la Primera División del Fútbol Colombiano después de 5 años.

Cumpleaños

110: Antínoo, presunto amante del emperador romano Adriano (f. 130).

1942: Jimi Hendrix, cantante y guitarrista estadounidense (f. 1970).

Fallecimientos

1983: Jorge Ibargüengoitia, escritor mexicano (n. 1928).

FS