Educal Guadalajara, en el limbo

Tras un año y medio de deudas de arrendamiento con el Instituto Cultural Cabañas, la librería Educal está a punto de mudarse puertas adentro del museo, lo que implicará que los lectores, clientes y quien quiera acceder sólo al espacio de libros, deberá pagar el boleto de acceso al Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Durante todo 2018, en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, la librería no saldó sus compromisos de renta con el Cabañas. La nueva administración de Educal, hoy a cargo del escritor Fritz Glockner, y bajo la tutela de Paco Ignacio Taibo II, pagó 318 mil 354 pesos por los 12 meses adeudados y negoció la condonación de los meses de enero a mayo de este año, por 53 mil 059 pesos, a cambio de mudarse y quedar dentro del museo. Además, pagará una renta mensual menor, pues pasará de 26 mil 529 pesos a 13 mil 264 pesos.

Adeudo. Se saldó la renta del año pasado y se condonó lo adeudado en el transcurso de este año, a cambio de mudarse al interior del Cabañas. EL INFORMADOR / F. Atilano

Para Fritz Glockner, el cambio es temporal aunque no tiene certeza de cuánto tiempo o a qué lugar irán. “Se supone que la mudanza es un poco momentánea; se supone que va a haber remodelación de los espacios y demás; nos están apoyando con facilidades para la deuda y a cambio nos mudamos por un tiempo y se supondría que volveríamos a tener el espacio con acceso a la calle. Evidentemente se reduce la posibilidad del encuentro entre libros y lectores al tener que sufragar un boleto de museo si es que no pretendes ir al museo. Estamos en negociaciones para intentar que quien vaya a la librería no tenga que pagar el boleto”.

Sin embargo, la directora del Instituto, Susana Chávez, menciona que, por lo menos, durante la actual administración del Gobierno de Jalisco, no habrá cambios y los asiduos a la librería deberán sufragar un boleto. “El costo de entrada seguirá siendo el mismo, salvo los martes que es de entrada libre”.

Por definir. A pesar de que ya no se tiene el acceso directo a la calle, Fritz Glockner buscará que quienes quieran ir a la librería no paguen boleto de entrada al Museo Cabañas. EL INFORMADOR / F. Atilano

Actualmente los estudiantes, maestros con credencial vigente, niños menores de 12 años y adultos mayores con credencial del INSEN pagan $20 pesos; mientras que el turismo nacional con identificación desembolsa $45 y los extranjeros $70. Una contradicción, según el propio Glockner. “Imagínate lo que sería pagar un boleto $45 para pagar un libro de $20 pesos, que es el más caro de la colección Vientos del Pueblo, ya no digamos el de nueve pesos”.

La nueva política pública del Fondo de Cultura Económica, ente que tutela a Educal, ha sido abaratar los libros como una manera de acercarlos a la mayoría de la población. Su apuesta principal es la colección Vientos del Pueblo, cuyos precios no alcanzan los $20 pesos por título.

Por ello es que se barajan opciones para no quedar encapsulados en el Cabañas. “Hemos tenido acercamientos para negociar, quizá, otro tipo de espacios. Lo que es evidente es que no podríamos mantener un espacio donde hemos ampliado la oferta editorial, hemos bajado los precios de los libros, donde tengas que pagar una taquilla, es contradictorio. Si no se llegará a algún arreglo con el Cabañas modificaríamos el punto de exhibición a otro lugar”.

Nuevo espacio. Trabajos dentro del Cabañas para adaptar el nuevo “hogar” de Educal. EL INFORMADOR / F. Atilano

Deuda pese a ingresos

Durante el sexenio anterior, Educal en toda la República, tuvo ventas brutas de 567 millones 770 mil 159 pesos, según datos obtenidos por medio de una solicitud de transparencia. Tan solo en la sucursal de Guadalajara, la librería vendió seis millones 509 mil 052 pesos antes de impuestos. Pese a ello, durante el último año, el punto de venta no liquidó sus adeudos.

“Me entregaron una empresa con un aquelarre financiero horripilante. La cirugía que hemos estado haciendo desde enero tenemos la contemplación de mudarnos, porque el 52% de los puntos está en números rojos, hay que valorar los motivos. No vamos cerrar a ninguna librería, como ya lo ha dicho Taibo”, señala el director de Educal, Fritz Glockner.

Y adelanta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya “prometió” un fondo para reestructurar la cadena de librerías. “Es un trabajo de cirugía. Educal tiene un cáncer que hemos logrado encapsular, estamos atendiendo, existe la promesa de Hacienda de entregarme una alcancía para poder extirpar ese tumor y tenemos que sanear la salud”.