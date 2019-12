Eduardo Sacheri lanza “Lo mucho que te amé”

¿Quién señaló que el amor de tu vida solo debe ser uno? Para el escritor argentino Eduardo Sacheri es importante mirar al pasado para encontrar respuestas, o al menos tener una noción sobre lo que significa la exclusividad en el amor y qué pasa cuando ese sentimiento desea entregarse a más de una persona.

Con el deseo de escribir desde una trinchera más íntima tras su pasada novela “La noche de la Usina” (Premio Alfaguara 2016), el argentino Eduardo Sacheri ha decidido adentrarse a los claroscuros del amor, escudriñar cómo y por qué hemos crecido con la idea de que el verdadero amor es para toda la vida y debe ser exclusivo y destinado a una sola persona.

Teniendo como protagonista a “Ofelia”, Eduardo Sacheri propone en “Lo mucho que te amé” (Alfaguara), una novela en la que reflexiona sobre la historia colmada de prohibiciones, prejuicios y culpas que por siglos han perseguido y torturado sentimental y socialmente a las decisiones amorosas de las mujeres.

En entrevista, el autor detalla: “Tenía ganas de irme a algo más íntimo, a una novela de sentimientos, de una persona sintiendo que se enfrenta a los problemas habituales de cualquiera que ama. Dilemas como la fidelidad, la exclusividad amorosa, la perpetuación o no del sentimiento, la duplicidad, el secreto”.

Las diferencias de género

Sacheri puntualiza que para entender cómo se ha perpetuado la idea de lo que es el amor exclusivo, “Lo mucho que te amé” hace un viaje a la Argentina de hace 60 años para recordar los estatutos morales que en esa época se imponían a las mujeres, de los silencios y prohibiciones que encadenaban a los sentimientos y cómo es que el hombre nunca ha sido sometido tan duramente a los mismos juicios.

“Los hombres hemos tendido a sacarla más barata, como decimos en Argentina, a ir con más ligereza. Me parecía que el personaje de ‘Ofelia’ era más fértil en cuanto a tensiones, desafíos, culpas y amenazas del entorno”, explica Eduardo Sacheri al considerar que al abordar su novela desde una perspectiva y voz femenina no busca aleccionar ni ofrecer un manifiesto personal sobre cómo debe entonces actuar una mujer desde un ejercicio literario.

“Ahora está muy en tela de juicio qué es lo femenino y lo masculino. Puedo decir que me resultó súper interesante salir del lugar cómodo que solemos tener los hombres porque se nos perdonan más cosas, se nos disculpa más fácilmente las libertades y decisiones y hasta las transgresiones, mientras que a las chicas siempre se les ha hecho mucho más difícil. No es algo que lo haya descubierto al escribir una novela, si tienes una mínima apertura y sensibilidad son cosas que vienes pensando desde hace mucho o durante toda tu vida”.

"Lo mucho que te amé" es publicada por Alfaguara. ESPECIAL

Crear desde cero

Respecto al reto de construir personajes e historias “de cero”, Sacheri señala que su proceso antes de escribir se antecede por un año previo en el que mentalmente estructura su texto, las personalidades y contextos que la integrarán. De esta forma, evita regresar a elementos que funcionaron en sus pasadas obras, pero siempre con la consigna de imprimir el sello que lo caracteriza como escritor.

“Yo creo que toda persona que escribe tiene ciertos temas o enfoques que se mantienen, porque cada uno de nosotros tiene su manera de ver al mundo, sí me parece importante construir historias distintas o no repetirme en fórmulas que me han sido exitosas. El riesgo aquí es que por querer ser aceptado por tus lectores pierdas libertad, pero es un riesgo muy normal, cualquiera de nosotros desea ser aceptado en lo que hace. La tentación de insistir en un esquema, temática o en personajes es fuerte, pero yo trato de resistir para obligarme a la libertad”.