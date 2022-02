Edgar Lozano, diseñador tapatío de nivel olímpico

La tenacidad y el compromiso son elementos que han distinguido a Edgar Lozano, diseñador tapatío que ha explorado a la alta costura mexicana desde diversas perspectivas, pasarelas, concursos y hasta en las pistas olímpicas de hielo.

En recientes días, México vivió un momento histórico al ver al tapatío Donovan Carrillo debutar en la competencia de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, en donde además de ocasionar una ola de elogios hacia su desempeño en el patinaje artístico, también brilló gracias a Edgar Lozano, quien, a través de su firma “Lozzano” no dudó en confeccionar el traje que el patinador lució, convirtiéndose en una de las prendas más comentadas y ovacionadas por el público y la prensa internacional, no solo por su belleza en cada costura y detalles artesanales, sino también por la historia de solidaridad que motivó a esta colaboración.

La historia de Edgar Lozano y Donovan Carrillo es particular, recuerda el diseñador tapatío, quien si bien había escuchado del joven patinador, fue hasta por el acercamiento de su equipo y su entrenador Gregorio Núñez que tuvo un contacto más directo para conocer la historia de lucha del ahora atleta olímpico. Una historia de perseverancia y sueños por cumplir en la que Edgar Lozano se vio identificado, pero con el reto de lograr que el espectacular traje negro -con más de 17 mil cristales en oro cromado y estoperoles en forma de pico- estuviera listo en menos de 10 días.

El vestuario de utilizó Donovan Carrillo, patinador artístico jalisciense, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, estuvo inspirado en la estética del “Glam Rock”. Edgar Lozano, invirtió más de 100 horas de trabajo en el traje con 17 mil cristales en oro cromado. AFP/W. Zhao

“Hablé con Gregorio y hubo una buena química, no tuvimos el tiempo en ese momento de conocernos en persona. Todo lo tuve que pedir a distancia, porque Donovan estaba en las últimas, tenía que ensayar y preparar todo para estos Juegos Olímpicos”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR Edgar Lozano al referir cómo es que decidió proponer un concepto inspirado en el “Glam Rock”, diseño que implicó 100 horas ininterrumpidas de trabajo.

“No sabía que íbamos a tener tanta locura y tanta respuesta y emoción de tanta gente hacia el traje, eso es algo que me llena por completo. Yo en ningún momento lo dudé ni me puse en plan divo, se necesita una ayuda, me están pidiendo un patrocinio, vamos”, puntualiza Edgar Lozano al explicar que parte del reto para diseñar el traje, fue lograr un diseño que permitiera a Donovan realizar su trabajo físico sobre la pista apelando a telas con spandex, por ejemplo.

“Gregorio me dejó carta abierta… Lo que yo quisiera hacer, yo me impuse que fuera color negro con oro, que fuera algo que sobresaltara”, detalla Lozano al tomar con humor los comentarios que surgieron comparando su diseño con aquel también traje mítico que lució Juan Gabriel en su concierto en Bellas Artes. Tras esta experiencia de ver su diseño en un terreno deportivo, Edgar Lozano señala que sin dudarlo aceptaría trabajar con otros atletas y delegaciones deportivas, confiando además que su colaboración con Donovan pueda continuar para futuras competencias.

“Fue algo que me gustó y creo que cuando te llegan las cosas te llegan por algo, porque siempre la vida te va a sacar de tu área de confort, y está en uno querer aceptarlo y estar decidido a sacarlo adelante, porque la vida siempre te va a decir ‘despierta, investiga’. Ya está en uno decir sí o no para poder hacer cosas completamente diferentes y no estancarte con tus propias ideas”.

Edgar Lozano diseñó los modelos que presentó la mexicana Andrea Meza, ganadora del concurso de Miss Universo 2020. EL INFORMADOR/A. Camacho

Experiencia todo terreno

Edgar Lozano recuerda que a raíz de la pandemia y la pausa obligada que impuso también a la industria de la moda y los diferentes sectores en los que ésta interviene, optó por encontrar las oportunidades que el confinamiento podría presentar, a definir cómo una crisis de esta magnitud podía detonar áreas de oportunidad y sobre todo seguir encaminando a la firma “Lozzano” hacia nuevos proyectos, entre los que se visualiza una nueva línea enfocada al diseño masculino.

“Estoy muy emocionado porque voy iniciando la marca de hombre. Sí estará sobre la ceremonia, pero también será algo un poco más informal para que tengamos todo el complemento para caballero”.

Enfocado principalmente en diseños de ceremonia y novias, Edgar Lozano resalta la identidad que caracteriza actualmente a “Lozzano” con una visión vanguardista que busca en todo momento enaltecer a la mujer mexicana.

“Me encanta mucho el drama, siempre lo que he tenido muy firme es que aquí se hará un vestido que sea personal, que sea completamente tuyo, que plasme lo que eres tú. Es vestir a toda la mujer que quiere llegar y verse imponente, que quiera ser una persona libre y una mujer que se resalte, que sea empoderada, más allá de conformismo”.

¿Quién es Edgar Lozano?