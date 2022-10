Dolores Dorantes cerró el Primer Coloquio de Escritoras de la SC Jalisco

Tras 11 años de no venir a México por su seguridad y por su salud emocional, la escritora, periodista e investigadora, Dolores Dorantes estuvo presente este martes 18 de octubre en el cierre de actividades para el Primer Coloquio de Escritoras de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, donde dio una charla en la que señaló que al escribir, su preocupación es “conocerse a sí misma” en un proceso en el que su intención es hacer arte y no incomodar.

Así, en la Biblioteca del Edificio Arroniz, arropada por autoras y público en general, la poeta Dolores Dorantes fue presentada por su admirada colega –como ella lo declaró– Laura Solórzano, y luego de leer de algunos de sus poemas, respondió a algunas preguntas de las y los asistentes. Los cuestionamientos llevaron a que la autora reflexionara sobre lo ligada que está su producción poética con sus ensayos, que poseen grandes tintes de realidades violentas que se han vivido en México, y que políticamente pueden llegar a “incomodar”, aseveró, “si incomodan –sus poemas– no es mi propósito, mi intención es hacer arte y reflexionar, pensar en lo que me preocupa, buscar un diálogo conmigo misma, encontrarme a mí misma y por supuesto que quiero decir ese sentimiento que encontré, no me interesa escribir con el fin de brincar a la esfera política, si eso brinca, eso no es mi preocupación, mi preocupación es conocerme a mí misma”.

En ese proceso, destacó la escritora, observa y trata de detectar situaciones “que nos afectan a todas” –las mujeres– y que sólo conociéndose bien a sí misma, puede identificar. En estos términos, la poesía de Dorantes, nacida en Veracruz aunque vivió muchos años en Ciudad Juárez, Chihuahua, deriva con frecuencia de ensayos, nacidos de sus investigaciones periodísticas; pues ha narrado durante toda su carrera historias relacionadas con la violencia en el país, especialmente la que se dirige a las mujeres. De este modo, el periodismo la llevó al activismo y a la defensa de distintas causas que, con un estado de salud emocional terriblemente afectado, la llevaron a pedir asilo político en el extranjero; 11 años pasó fuera del país, por su seguridad y por su salud emocional. Ahora Dolores está a favor de la salud mental radical, la que ella encontró en una rama del budismo no religiosa, que descubrió en Pasadena, California.

Sin embargo, la poeta decidió regresar a México, siendo Guadalajara la ciudad que visitaría dentro de este coloquio “debido a la calidez y generosidad de Carmen Villoro”, escritora que colaboró con la SC de Jalisco para hacerle la invitación a este Primer Coloquio de Escritoras, donde se hizo un homenaje a Margo Glantz (presente entre el público para escuchar la conferencia de Dorantes). Al término de la charla de la poeta, cuyo trabajo más reciente se titula ‘Estilo’ y, actualmente, prepara una serie de ensayos bajo el tema de la violación sexual, las escritoras locales leyeron algunos textos emblemáticos de otras autoras, con lo que concluyó este Primer Coloquio de Escritoras organizado por la Jefatura de Lengua y Literatura de la SC.

FS