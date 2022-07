Diez frases célebres de "El Principito", para recordar a su autor

"El Principito" es una de las obras literarias más conocidas en el mundo entero. Su autor, Antoine de Saint-Exupéry, es el escritor francés más traducido de todos los tiempos. Nació el 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia, y se tiene el registro de su muerte el 31 de julio de 1944, cerca de Marsella.

Además de su pasaje como escritor y periodista, Saint-Exupéry fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial. Con cerca de 140 millones de copias vendidas, "El Principito" es una obra que muchos consideran esencial, pues a través de sus 90 páginas, se dan lecciones y enseñanzas.

Para recordar a su autor en su aniversario luctuoso, citamos diez frases célebres de "El Principito".

1. "Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan cosas esenciales como: '¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? o ¿Si le gusta o no coleccionar mariposas?' En cambio preguntan: '¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?' Solamente con estos detalles creen conocerle".

ESPECIAL

2. "Tener un amigo es un verdadero privilegio y si uno se olvida de ellos se corre el riesgo de volverse como las personas mayores que sólo se interesan por las cifras y los números".

3. "Me pregunto si las estrellas están encendidas para que cada quien pueda reconocer la suya".

4. "-Pero, dime ¿qué significa domesticar? –Es una cosa ya olvidada –dijo el zorro–, significa 'crear vínculos'... "

5. "Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada; todo lo compran ya hecho. Y como en las tiendas no se venden amigos, los hombres ya no tienen amigos".

ESPECIAL

6. "Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos".

7. "Lo que realmente embellece al desierto –dijo el Principito– es el pozo que se oculta en algún sitio..."

8. "–En tu tierra –dijo el principito– los hombres cultivan cinco mil rosas en un solo jardín… y nunca encuentran lo que buscan".

9. "–La gente tiene estrellas pero no significan lo mismo para todos. Para algunos, los que viajan, las estrellas son sus guías. Para otros sólo son lucecitas. Para los sabios las estrellas son motivo de estudio y para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas no dicen nada. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido..."

ESPECIAL

10. "Si un niño llega hasta ustedes, si ríe, tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán en seguida quién es. ¡Sean amables con él! Y comuníquenme rápidamente que ha regresado. ¡No me dejen tan triste!"

FS