Diciembre: ¿Cuáles son las efemérides de hoy, 4 de diciembre?

El 4 de diciembre ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional. Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides, 4 de diciembre:

771: Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlomagno el reino franco.

1110: En Palestina, en el marco de la Primera Cruzada, los cruzados conquistan Sidón.

1619: En Virginia desembarcan 38 colonos de Berkeley Parish (Inglaterra) y dan gracias a Dios. Es considerado el primer Día de Acción de Gracias.

1639: Jeremiah Horrocks hace las primeras observaciones sobre el tránsito de Venus.

1860: En México, se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno del Presidente Benito Juárez.

1881: En Los Ángeles (California) se publica por primera vez Los Angeles Times.

1901: En la colonia de Santa María (posiblemente Santa María la Ribera, a las afueras de la Ciudad de México) la policía realiza una razia en un bar lésbico.

1912: En Buenos Aires (Argentina), el niño Cayetano Santos Godino (el Petiso Orejudo, 1896-1944) es arrestado en la madrugada, por el asesinato de su cuarta y última víctima, un niño de tres años, en el día de ayer.

1914: En la Ciudad de México se firma el Pacto de Xochimilco entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios.

1918: El presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson embarca para sellar el tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en viajar a Europa durante su mandato.

1945: El Senado de los Estados Unidos aprueba la entrada en la Organización de las Naciones Unidas, por 65 votos a favor y 7 en contra.

1956: Durante una grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash en Sun Records en Memphis (Tennessee), Elvis Presley visita el estudio y participa en unas pruebas con Perkins y Lewis. Los cuatro hombres fueron conocidos como el Million Dollar Quartet y esa legendaria grabación se publicó en 1987.

1956: En la Argentina se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

1958: Benín se independiza de Francia.

1959: Un mono regresa a la Tierra sano y salvo después de estar a 55 millas en el espacio exterior.

1967: Guerra de Vietnam: tropas de Estados Unidos y de Vietnam del Sur hacen retroceder al Viet Cong cerca del delta del río Mekong.

1969: En Chicago, dos miembros de los Panteras Negras ―Fred Hampton y Mark Clark― son tiroteados durante una trifulca con 14 policías.

1969: En Oahu, el surfista Greg Noll cabalga sobre una ola de 20 metros, batiendo todos los récords hasta la actualidad.

1971: La marina pakistaní ataca India.

1971: En Montreux (Suiza) se incendia el casino en el que tocaban Frank Zappa y The Mothers of Invention. Este hecho dio lugar a la famosa canción Smoke on the Water, de Deep Purple, que en esos momentos se encontraban grabando en Montreux.

1977: Dos millones de andaluces salen a la calle en manifestación pacífica para pedir una autonomía de primera, en pie de igualdad con los pueblos de España que habían iniciado el proceso hacia la autonomía durante la Segunda República.

1986: En el restaurante Pozzeto, en Bogotá (Colombia), el veterano de Vietnam colombiano Campo Elías Delgado, armado con un revólver, asesina a varias personas; la policía ingresa disparando con ametralladoras Uzi y lo mata junto con una docena más de clientes.

1991: Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos se declara en bancarrota y deja de operar.

1996: Lanzamiento del Mars Pathfinder, primera misión a Marte que incluía un rover.

1996: En el observatorio Paranal, ubicado en la región de Antofagasta (norte de Chile) y operado por la empresa ESO (European Southern Observatory), se instalan los telescopios más grandes de Latinoamérica.

2013: En Córdoba (Argentina) se producen saqueos masivos por toda la ciudad. La policía estaba en huelga.

2020: En Italia, se confirma que oficialmente el estadio del Napoli pasa a llamarse «Estadio Diego Armando Maradona».

2020: La canción Life Goes On de la popular banda surcoreana BTS se convierte en la primera canción en un idioma distinto al inglés en debutar en el puesto #1 del Billboard Hot 100.

Nacimientos

1875: Rainer María Rilke, escritor austriaco (f. 1926).

1892: Francisco Franco, militar y dictador español, conocido popularmente como el Generalísimo (f. 1975).

Muertes

1993: Frank Zappa, músico y cineasta estadounidense (n. 1940).

1994: Julio Ramón Ribeyro, escritor peruano (n. 1929).

¿Qué se conmemora hoy, 4 de diciembre?

Día Internacional de los Bancos

Día Internacional del Guepardo

Día del Minero

Día Internacional del Cabernet Franc

