'Diario íntimo de Frida' llama a descubrir nuevos talentos de la pintora

Como una mujer fuera de serie, adelantada a su tiempo y que si viviera seguramente se sorprendería de nosotros, porque interpretamos lo que quisimos de ella, definió la editora independiente Sandra Molina a la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954).

Entrevistada a propósito de la publicación “Diario íntimo de Frida”, la también promotora cultural habló sobre este texto en el que los especialistas Karen Cordero Reiman y Eduardo Casar invitan a sentirlo, escucharlo, a apreciar sus formas visuales y literarias; a descubrir cómo ambos talentos de la artista cohabitan en sus páginas.

Evocando a los cinco sentidos y a la imaginación, los dibujos y las palabras que se exhiben se fusionan para trasladarse a otras dimensiones que conceden al espectador la posibilidad de escuchar su voz de niña y de percibir su aliento, de conmoverse con su belleza y de reír con su pícaro humor.

El texto, que se publica como parte de los 25 años de esa editorial independiente, busca acercar con nuevos ojos, descubrir la Frida niña con un ácido y pícaro sentido del humor, a la Frida Kahlo no sólo esposa de Diego Rivera (1886-1957).

“Aquí, se ubica a Frida como la mujer de los grandes moños y trajes de tehuana, pero ahora nos topamos con este documento que ella crea los 10 últimos años de su vida, en estos años en los que ya estaba postrada en su cama, con una serie de sucesos. Se trata de un diario que no tiene fechas, no se sabe dónde comienza o termina; se observa a una Frida surrealista, y seguro cuando lo hizo no sabía que muchos de los ejercicios que realizó ahora se utilicen como herramientas de terapia para hacer ejercicios de introspección, superación personal y expresión creativa”, detalló Molina.

Escrito en 1944, la obra de 206 páginas goza de una narración fantástica que hace respecto al cuadro de “Las Dos Fridas”, dijo Molina.

“Era una fantasía que ella tenía en la infancia, donde se encontraba con otra Frida a través de una ventana cuando llovía, es todo el ejercicio creativo, podemos encontrar el origen de ese cuadro.

“En este diario se pinta ella sin tapujos, con la prótesis, señalando partes de cuerpo con dolor, escribe mucho de Diego Rivera, nos encontramos con cartas de agradecimiento, su simpatía hacia el comunismo, nos encontramos con estos ejercicios de relajamiento mental, que son garabatos o asociación de ideas”, señaló.

Lo que buscamos en este diario es separar el arte plástico, con el literario, detalló la editora, para quien esta edición tiene todas las trascripciones de los textos que la propia Frida escribió.

“Diario íntimo de Frida” es una invitación a verlo y leerlo con otros ojos, a encontrar en él nuevos significados y descubrir las claves para revisar el arte de ser y de existir en silencio.