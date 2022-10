Día Platino: Diana Bracho presenta su libro de poemas en el Conjunto Santander

Como parte de las actividades programadas para el Día Platino 2022, celebrado en el Conjunto Santander este sábado 15 de octubre, en punto de las 17:00 horas en la Sala 2 del recinto se llevó a cabo la presentación del libro "Pronóstico reservado" (UANL, 2022), el poemario publicado por la actriz mexicana Diana Bracho, quien estuvo presente apenas unos días después de haber recibido el Ariel de Oro por su trayectoria fílmica.

Así, bajo el formato de entrevista y acompañada en el escenario por la periodista Verónica López García, Bracho resaltó que tiene “77 años, nunca me quité la edad, porque creo que las marcas del rostro son importantes; además, no dejó de ser yo”, para luego añadir que “siempre escribí, desde pequeña”, y este libro representa, con sus 100 poemas, “una biografía de mi corazón”.

Estudiar literatura

De este modo, rememorando su casa familiar, la actriz refirió que ha “transitado la vida sin la noción de importancia de lo que hago”, lo que le permite vivir sin mayores presiones; y fue gracias a su padre –el director mexicano Julio Bracho– que tuvo contacto con los libros de arte, las visitas de Octavio Paz y, relató, “la muerte de Villaurrutia”, algo que hizo que “la muerte” se convirtiera en “algo muy recurrente en lo que escribo”.

En estos términos, la periodista de Radio UdeG destacó que el libro es “muy vitalista” y en él se encuentran “también la pasión y la muerte”; asimismo, pidió a Bracho contara su experiencia en Estados Unidos, y la actriz compartió que tuvo “una maestra de literatura que me estimuló de manera increíble. Mi padre estaba en una situación económica terrible, y ella me buscó beca y me preparó para el examen. Soy muy tímida pero tomé el riesgo. Y estudié Literatura Inglesa y Filosofía en Nueva York. Después me renovaron la beca por cuatro años y terminé la carrera”.

Asimismo, Bracho habló sobre la época en que vivió en Nueva York, el tiempo en que surgió “la píldora”, lo que provocó toda una revolución sexual, las mujeres se libraban de prendas opresoras y se hablaba de derechos civiles.

Libro transparente

Respecto del oficio, indicó la ganadora del Ariel de Oro que, para ella, “escribir era una especie de necesidad de plasmar imágenes, traducirlas de mi pensamiento y colocarlas en papel. Cuando me dijeron del libro, empecé a buscar y encontré muchos textos. No soy escritora y nadie lee lo que escribo, lo entregué con humildad y soltura. Pero me ha hecho viajar y es fantástico, estaré en la FIL y también lo presentaré en la embajada de México en Italia”.

Por otra parte, López García señaló que el libro es “honesto y transparente”, que su lectura provoca “empatía” pues “está lleno de un corazón encendido de emociones”; bajo esa óptica, Bracho respondió que “un actor que no se permite ser frágil no es buen actor. Tiene que romperse, abrirse de alguna manera. Escribir poesía es diferente, es una desnudez total, te entregas a las palabras; pero publicar ha sido para mí un mundo nuevo, una experiencia fantástica”.

La actriz estableció que se considera “muy apasionada en mi trabajo como actriz. Pero esto (escribir) es distinto, hay que abrir el corazón, y dejar que otro lo vea. Hablo del abandono y de la muerte, de mi deseo de vivir plenamente, de la pasión amorosa, que es maravillosa a cualquier edad”.

Sociedad amorosa

Tras hacer mención de que el libro evoca la cultura oriental, Bracho expresó que “la economía es importante en el lenguaje, si puedes decir algo con pocas palabras hay que hacerlo. Escribo con pocos adjetivos, porque creo que pueden empantanar la poesía. He conocido y admirado la estética japonesa, el haiku, que me encanta, demanda precisión, y en ellos hablo de la naturaleza de mis sentimientos”.

Como cultivadora de distintas disciplinas, la actriz ve “la poesía ligada a mi trabajo como actriz. Porque trabajo con la imaginación, y no veo una cosa separada de la otra”, para luego concluir aludiendo a la necesidad “de una sociedad amorosa” con los adultos mayores, puesto que “todos debemos aprender a respetar esta edad, y hay que estimularla. Respetemos al ser que está siendo. Hay que aprender a mirar al otro, no borrarlo, darle un espacio”.

La presentación llegó a su fin ante auditorio lleno, como parte de un evento que, en coordinación con autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan, además de la UdeG, registró una asistencia cercana a las dos mil personas.

