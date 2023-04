Este domingo, minutos después de las 10:00 de la mañana, se desarrolló el acto protocolario del Maratón de Lectura que organiza la Universidad de Guadalajara (UdeG) a propósito del Día Mundial del Libro, esto ocurrió en la explanada de la rectoría de dicha institución donde se leyó en voz alta “Los recuerdos del porvenir” de la escritora y dramaturga, Elena Garro.

Sin embargo, previo ha dicho acontecimiento, tanto autoridades de la UdeG como de Guadalajara y personalidades culturales, rindieron un homenaje de un minuto de silencio a Raúl Padilla López, presidente del patronato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), quien falleciera en los primeros días del mes de abril.

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, fue el primero en tomar la palabra. “En la universidad estamos tristes, pero estamos transitando un duelo de la pérdida de un gran hombre, quien hizo muchísimas cosas por Jalisco, incluido este maratón desde el año 2002”.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

Expresó que cuando se despertó para ir a su primer evento dentro de las actividades de la FIL, se sintió la tristeza de ser el primer evento sin el licenciado Padilla, “pero también esa alegría de saber que la FIL sigue, de saber que vamos a cuidar esa obra y ese legado, y eso nos debe de dar mucha alegría también. Entonces, a todo el equipo de la FIL, que me reencuentro hoy con ustedes, mucho ánimo, nos toca cuidar a la FIL”, además pidió un aplauso para los organizadores de la feria.

“Por este mundo a veces pasan gigantes, a veces cada siglo pasan uno o dos, a veces llegan más, pero son muy pocos los que pasan por el mundo. Y el día de hoy se festeja el Día del Libro por la UNESCO, por algunos gigantes como Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, tres grandes de la literatura que marcaron época y que los seres humanos buscamos cómo reconocerles a estos gigantes que pasan de vez en cuando por la humanidad. Y este duelo colectivo que estamos viviendo en la universidad es porque por aquí pasó un gigante (haciendo referencia a Padilla)”.

Recordó Villanueva que en Guadalajara justamente han pasado importantes figuras como Fray Antonio Alcalde, Enrique Díaz de León y Matute Remus, entre otros. “Entonces, tenemos que seguir reconociendo de alguna manera esa obra. Hoy el Día del Libro se festeja por conmemorar el fallecimiento de tres gigantes. Yo creo que la universidad y la Feria del Libro sabrán –y no hay que apresurarnos– reconocer al gigante que pasó por aquí. Del licenciado Padilla se seguirán haciendo cosas los siguientes siglos. Entonces, pensemos cómo lo vamos a reconocer”.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

Tras estas palabras ocurrió el minuto de silencio y enseguida un aplauso para el promotor cultural, Raúl Padilla, además, Villanueva pidió tener mucha memoria de esta figura, honrándolo “haciendo una gran Feria del Libro el próximo año y para toda la eternidad”.

También tomó la palabra Marisol Schulz, directora de la FIL. “Efectivamente, es un día triste, es un día en el que continuaremos a partir de hoy, durante toda la vida que nos quede, honrar el legado y la memoria del licenciado Raúl Padilla”. Además remarcó que este es un duelo activo, pues continúan trabajando.

También Marisol hizo una reflexión de cómo esta lectura pública se convirtió en una tradición para Guadalajara. “El incansable espíritu de promoción de la cultura y la lectura por parte de nuestro presidente fundador, el licenciado Raúl Padilla López, no se limitó a crear un encuentro literario, cultural y del pensamiento más importante del mundo en español que es la FIL Guadalajara”, recordando que el alcalde Pablo Lemus narró el sábado que la UNESCO hace unos días en París, cuando entregaba los resultados de Capital Mundial de la Lectura ante el representante de dicha institución, un embajador chileno, donde se destacaba el legado de nuestra ciudad, la FIL y mencionando concretamente a Padilla López, el embajador destacó que no había que confundirse, que la feria más importante del mundo no es la de Frankfurt sino la de Guadalajara.

“Y como lo he repetido desde su lamentable partida, a inicios de este mes, la capacidad inventiva y visionaria de Raúl Padilla es incuantificable y su legado pervivirá en todos los jaliscienses y mexicanos que nos identificamos con la idea del poder transformador del libro y la lectura”.

Destacando además Marisol que el trabajo de Raúl Padilla hizo que Guadalajara fuera el epicentro cultural de nuestro país y de nuestro idioma y que son casi cuatro décadas de que la ciudad es Capital Mundial de la Lectura, refrendando una vez más que Padilla ha sido el más grande promotor cultural y de la lectura que ha dado México en los últimos tiempos.

FS