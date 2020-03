Demián Bucay y su mirada sobre los corazones rotos

La infidelidad es uno de los temas más puntillosos en la sociedad, muchas veces motivo de rompimiento de las parejas. El psiquiatra y psicoterapeuta argentino Demián Bucay eligió este amplio tema para su nuevo libro, “Infidelidad. Nuevas miradas para un viejo problema” (ed. Océano). Demián pasó por México para presentar el libro en Guadalajara y en la Ciudad de México (en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería).

La templanza es una recomendación de Demián tras descubrir la infidelidad en la pareja: “Lo que me parece que puede ayudar, es la propuesta del libro, es tratar de pensar qué de todo esto soy yo mismo, mi propio ego herido, en lugar de rápidamente adjudicarle toda la culpa al otro”.

Bucay presenta su investigación con respaldo en textos de biología y sociología: “Toda la investigación sirve para abrir la puerta para poder replantearse por qué decidimos o no respetar la idea o el valor de la fidelidad. Si bien es cierto que la biología parece indicar que la monogamia no es la inclinación natural de las personas, no creo que sea una justificación. Sirve para flexibilizar la idea que tenemos de eso, entender de dónde viene”.

Demián comentó sobre el concepto de fidelidad: “Es lo que nos hace sentir especiales: se pueden tener muchos amigos, familiares. Pareja, teóricamente, una sola. Si elegimos a alguien como pareja, esa persona se sentirá muy especial. Cuando hay una infidelidad perdemos esa sensación. Es lo que duele tanto, me parece. Al mismo tiempo es complicado pensar que solo nos sintamos valiosos si somos únicos. Creo que hemos atado nuestra valoración demasiado al lugar que nos da nuestra pareja”.

En cuanto a la terapia, la inteligencia emocional y la capacidad de sanar y mejorar, Demián comentó: “No creo que sea privilegio de los psicólogos o terapeutas hacer esos movimientos. Cualquiera lo puede hacer. Empieza por preguntarse honestamente por qué duele tanto, qué encubrimos. Yo estoy convencido de que son cosas enseñables y aprendibles. Se puede aprender leyendo, yendo a terapia, pensando, viendo videos de Youtube (en nuestro canal, hay muchos canales). Para mí son entrenables, son habilidades: se aprenden y se entrenan. Mientras uno más se dispone a practicar eso, mejor le va”.

Nuevos canales de comunicación

Demián Bucay es también divulgador de la terapia, con su sitio web y también en plataformas: “Me ha resultado muy interesante. Se fue dando, decidimos hacerlo y fue surgiendo. El canal de YouTube ha crecido mucho últimamente. Empezamos a pensar contenidos distintos, una de las cosas que hemos hecho son las Sesiones casi reales, reproducciones de sesiones de psicoterapia que podría tener con un paciente, pero con actores. Tienen un brevísimo guion de la situación, sobre eso improvisan, y yo trato de escucharlos y decirles lo que les diría en el consultorio. Yo no actúo. Es una experiencia muy interesante, un recurso muy difícil en otro medio”.

Además de acercar al público en la terapia, Demián ha recibido comentarios de estudiantes, pues muestra cómo se trabaja en terapia. Para trabajar sus contenidos, el psiquiatra busca un equilibrio: “El trabajo de divulgación me parece que debe ir por una línea que no sea tan compleja para que no pueda llegar a las personas, y al mismo tiempo que no sea hecho tan sencillo para que no parezca verdad”.

