De “Lumpérica” a “Sumar”, las obras de Diamela Eltit que puedes conseguir en México

“Cuando supe del premio lo que me hubiera gustado mucho, un deseo imposible, me hubiera gustado hablar con la niña que fui”, compartió ayer la escritora chilena Diamela Eltit -24 de agosto de 1947-, tras conocer que fue anunciada como la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021.

La autora recibirá el galardón el 27 de noviembre próximo, durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Dotado con 150 mil dólares, el Premio reconoce una vida de entrega a la literatura.

Durante el anuncio, Raúl Padilla López, presidente del patronato de la FIL, recordó las palabras del también chileno Nicanor Parra al recibir el mismo galardón, en 1991: “Nos salvamos juntos, o nos hundimos separados”. Parra fue el primer receptor del premio mayor de la FIL, que en esta ocasión tuvo 71 candidaturas presentadas, resultando en 57 autores con obra escrita en siete idiomas.

El jurado, que deliberó de manera remota esta semana, estuvo compuesto por: Javier Rodríguez Marcos, Rafael Olea Franco, Marco Belpoliti, Oana Sabo, Simona Sora, Maria Eunice Moreira y Lorena Amaro Castro, quien fungió como presidenta.

En su papel como tal, Amaro Castro leyó el acta que acreditó a Diamela como ganadora, en la que se resaltó “la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo”.

De su voz narrativa y preocupaciones agregó que es sin duda “una voz trenzada con los cuestionamientos más urgentes de la época contemporánea, en tiempos de pandemia, migraciones, depredación y devastación ambientales”.

Desde su hogar, Diamela Eltit platicó y respondió algunas preguntas sobre su obra y el premio; sobre el anuncio, comentó que “fue asombroso, fue inesperado, emocionante”.

Además, la autora recordó algunas coincidencias: “Yo estaba en México cuando se otorgó el primer premio, a Nicanor Parra. Me llamaron a mí para contactar a Nicanor. Relaciono las dos situaciones en un hilo narrativo personal; recuerdo también que se produjo una especie de paridad, en relación a Chile”.

A propósito de México, donde se entrega el premio, Diamela afirmó que hay autores que forman parte de sus clásicos, como Juan Rulfo. Igualmente, gracias a su estadía en el país hace varios decenios tuvo la oportunidad de convivir con escritores, como Carlos Fuentes, Marta Lamas o Elena Poniatowska, “tengo un estante mexicano en mi cabeza, tuve la suerte de compartir con Margo Glantz y con Elena de manera bastante cercana”.

Editorial Periférica lanzará en septiembre, en México, el libro “Sumar”, entre otros títulos. CORTESÍA/Periférica

Tomó la pluma desde 1983

La obra de Diamela comenzó con la publicación de “Lumpérica”, novela de 1983. Posteriormente ha publicado ensayo y guion, con tres decenas de publicaciones. En su obra de ficción ha explorado temáticas que también están presentes en su obra ensayística, como el papel de la mujer en la sociedad. Sobre los temas de los que ha versado, Eltit comentó: “Me interesan aquellos espacios que están más obturados por las hegemonías. No porque yo lo decida, son los lugares que me invaden, no puedo dejarlos de pensar”.

En cuanto a la diversidad de géneros y estilos de su trabajo, afirmó: “Estoy abierta a la sorpresa literaria, que opere esa literatura que por muchas décadas he transitado, sin ningún tipo de represión o de límite… Fue necesario ese tránsito sin tampoco determinarlo de antemano”.

A propósito de los feminismos, Eltit habló sobre los diferentes caminos que ha tenido: “El feminismo chileno tiene una historia muy larga (como el de otros países). Empieza en el siglo XIX y ha tenido momentos intensos, con preguntas muy críticas. Por ejemplo, en 1935 con la formación del Memch, en sus textos se habla y se pide por el aborto. Los dilemas, hay muchos, siguen vigentes. Pero claro, las mujeres siguen su ruta, siempre una ruta desigual. Es una larga tarea, no es simple”.

Este año Diamela también recibió el Premio Carlos Fuentes. Para la autora, que las mujeres reciban más premios en la actualidad no debe considerarse como una deuda pendiente: “No creo que sea una cuenta. Lo que hay que construir es un camino democrático. Sería un poco injusto que seamos compensadas”.

Además del recién otorgado Premio FIL y el mencionado Premio Carlos Fuentes, Diamela ha ganado el Premio Nacional de Literatura (2018) y (2021) y el Premio José Donoso (2010), ambos en su país de origen.

Sus obras en nuestro país

Si deseas conocer más del trabajo de Diamela Eltit, te dejamos algunas de sus obras que puedes comprar en México.

“El Ojo en la Mira” (Librerías Gonvill EBOOK)

“Lumpérica” (Librerías Gonvill EBOOK)

“A máquina pinochet e outros ensaios” (Librerías Gonvill EBOOK)

“Tres Novelas” (Librerías Gonvill EBOOK)

“Tres Novelas” (Libro electrónico y físico Gandhi)

“El ojo en la mira” (Libro electrónico Gandhi)

“Lumpérica” (Libro electrónico Gandhi)

“Emergencias” (Libro electrónico Gandhi)

“Puño y Letra” (Libro electrónico Gandhi)

“Fuerzas Especiales” (Libro Gandhi)

“Jamás el fuego nunca” (Libro Gandhi)

“Impuesto a la carne” (Libro Gandhi)

“Redes locales, redes globales” (Libro Gandhi)

Aunado a los títulos antes señalados, Editorial Periférica lanzará en septiembre, en México, los libros: “Sumar”, “Jamás el fuego nunca” y “Fuerzas especiales”.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.