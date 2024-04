Tras dos años de ausencia, el espectáculo dancístico “Despertares” llegará al Auditorio Nacional para reunir a los más grandes exponentes de la escena dancística internacional.

“Despertares” cuenta con la dirección artística del reconocido bailarín Isaac Hernández (Jalisco, 1990) y la producción de Soul Arts Productions, casa creadora que dirige Emilia Hernández, productora ejecutiva del espectáculo y hermana del artista. También cuenta con el apoyo de Citibanamex.

Ayer, en conferencia, Isaac Hernández destacó que realizar “Despertares” lleva consigo “una enorme suma de esfuerzos”, y apuntó que en esta edición no se contó con ningún tipo de apoyo gubernamental.

“En esta edición no hubo acercamiento con el gobierno, en otras ediciones sí hubo apoyo. Lo más importante para ‘Despertares’ es encontrar oportunidad, y es una de mis frustraciones y preocupaciones”.

El bailarín recalcó que para que la cultura y el arte trasciendan los sexenios, los esfuerzos deben ser constantes y contar con varios sectores de la sociedad.

“Ese es mi sueño, lo que me encantaría ver acá en México, que hubiera cada vez más facilidades, que la iniciativa privada pueda participar en estos procesos, que los individuos tengan responsabilidades y facilidades para participar, que no sólo sea responsabilidad de las entidades gubernamentales que haya vida cultural, sino que sean facilitadores para producir este tipo de eventos y encuentren continuidad, que no sean considerados milagros”, apuntó.

El programa de “Despertares” estará conformado por presentaciones de la compañía Ligthbalance, además de los artistas: Alina Cojocaru, Natalia Osipova, Catherine Hurling, Dores André, Tiler Peck, Esteban Hernández, Braylon Browler, James Streeter, Juliano Nunes, Katherine Barkman, Jason Kitterlberg, Roman Mejia, Germain Louvet, Kayla Mack, Max Cauthorn y Michelle Dorrance, acompañada de músicos en vivo, Chey Jurado, Sae Eun Park y Aszure Barton Artists.

La presentación del espectáculo “Despertares” será el 23 de agosto en el Auditorio Nacional y los boletos ya están en preventa.

CT