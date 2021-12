Danilo Carrera debutará en la FIL con “Cuando nadie me ve”

Este domingo 5 de diciembre, durante el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el actor y escritor ecuatoriano, Danilo Carrera, presentará su novela “Cuando nadie me ve”, un proyecto respaldado por Ediciones Déjà Vu. La cita será en punto de las 18:00 horas en el Salón 7 de Expo Guadalajara.

“Estoy súper feliz de poder estar ya en contacto con mis fans porque la pandemia no nos lo había permito”, comparte en entrevista para EL INFORMADOR. Este proyecto comenzó en febrero y desde entonces la novela ha tenido una buena acogida por parte del público, recuerda Danilo que se agotó en Amazon y que además ha recibido buenas críticas. “Ha sido una experiencia muy buena”, resalta.

“Santiago” y “Alejandra” son los personajes de esta historia, él vive en un mundo de fama y excesos, pero se enamora de una chica que está terminando la preparatoria, es una joven inocente que viene de una familia tradicionalista y el espectador de repente estará inmerso siendo testigo de cómo chocan estos dos mundos. Este es el tercer texto de Danilo, pero el primero que se publica.

“Hay muchísimo de Danilo en todos mis personajes”, dice al actor con respecto al libro, pero también en su oficio en general como histrión. “Cuando escribo soy ‘Santiago’, quien tiene 24 años y es un actor muy famoso, pero también soy ‘Alejandra’ de 17, una chava que descubre el mundo”. Sobre cómo ha sido el proceso de abrirse creativamente para contar otras vidas, expresa: “es un proceso en el que empiezas a sentir cómo puedes vivir realmente vidas paralelas, empiezas a imaginar las circunstancias, entras en conflicto…” y justo todos esos elementos al estructurarse y darles un rumbo, comienzan a hilvanar las historias de vida de los personajes, un desarrollo que Danilo se toma con gran satisfacción.

Sobre qué otros beneficios le han dejado ser un contador de historias, resalta que es la oportunidad de aventurarse a hacer otras cosas, confiesa que cuando publicó la novela de repente se tenía un prejuicio que al ser actor ahora incursionaba en la literatura, pero el tiempo es sabio y lo ha reafirmado como un autor con mucho que contar. “Lo más importante que me ha dejado (ser un contador de historias) es el poderme expresar lo que siento. La gente conoce mi faceta como actor, pero también soy autor, he jugado futbol, soy presentador, son tantas facetas en la vida que no me quiero centrar solamente en la actuación”.

Para él es una gran hazaña que la historia y los personajes que estaban en su cabeza, ahora han migrado al papel y que a partir de lo que cuentan, dejen un aprendizaje o enseñanza en el lector. De hecho el ritmo de la historia es ágil con momentos de adrenalina, amor y otras emociones que atrapan en cada página. “Hay melodrama, hay acción, hay erotismo, secretos y misterio, hay intriga… hay de todo”.

En “Cuando nadie me ve” también se tocan temáticas muy actuales que ahora mismo son puntos de enfoque, como la violencia de género, Danilo abona a la conversación desde el punto de vista masculino. “Es importante darle a la gente ese mensaje y que las chavas se den cuenta, por ejemplo, de que no se tienen que sentir presionadas por nadie en la vida. Y los hombres también, tenemos la responsabilidad de ser mejores con las mujeres, de cuidarlas”.

Finalmente, para Danilo también está sobre la mesa el incursionar con sus historias en el cine y la televisión, de hecho está cocinándose un proyecto para película, “sí hay propuestas, vamos viendo cómo se va dando pero me encantaría”.

MQ