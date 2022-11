La periodista independiente Cynthia Arvide Sousa publica en estas fechas un nuevo libro de arte bajo el título ‘Muros Somos: 33 murales con historia’ (2022) en el que reúne 33 proyectos de muralismo realizados por artistas mexicanos durante la última década, en distintas ciudades del mundo.

En ests páginas, se traza un catálogo de murales urbanos que destacan por su nivel técnico y discursivo. Cada uno es presentado con fotografías de alta calidad y textos que cuentan la historia de creación, el contexto social, la información del artista y de su técnica, así como detalles poco conocidos sobre las piezas.

Un código QR acompaña cada imagen de obra, para ofrecer a los lectores una ficha en línea con la ubicación GPS, un enlace a redes del artista y una traducción en inglés del texto principal.

De este modo, la publicación presenta obra de los artistas Adry del Rocío, Said Dokins, Dagoz, Mazatl, Dan ‘Pólvora1’ y Laite, Oscar Axo, Came Moreno, Rubén Carrasco, Adrián Takano, Secreto Rebollo, Tlacolulokos, Mina Romero, Los Calladitos, Hidrock, Ale Poiré, Duek, Eva Bracamontes, David de León, Janín Nuz, Himed, Spaik, Cix, Leo Monzoy, Seher One, Areúz, Dherzu Uzala, Alegría del Prado, Edgar ‘Bacalao’, Carlos Alberto GH, Oliver Casillas, Paola Delfín, Curiot, Goal Maya y Ryper, Farid Rueda y Sr. Papá Chango.

Como antecedente, en 2017 Cynthia Arvide publicó el libro ‘Muros Somos: los nuevos muralistas mexicanos’, que fue el primer libro en México enfocado a presentar algunos de los artistas urbanos más relevantes del país.

Después de eso, explicó la autora, “fui testigo del enorme interés del público en saber más sobre los artistas urbanos mexicanos y sus obras. Sentí la necesidad de hacer un segundo volumen pero no quería ser repetitiva y me di cuenta de que a partir de sus proyectos es como entendía más sobre los artistas; al mismo tiempo podía volver a disfrutar y reflexionar sobre el impacto del arte urbano”.

En estos términos, ‘Muros Somos: 33 murales con historia’ está organizado en tres secciones: identidad local, temas sociales y medio ambiente. Los murales permiten descubrir no solo a los artistas sino también los temas en común que se manifiestan en los muros de las ciudades y que son reflejo de un momento y de un sitio en particular.

Para concretar la publicación, Arvide llevó a cabo una campaña de fondeo colectivo en la plataforma Kickstarter. El libro saldrá a la venta –se prevé– durante este mes de noviembre, a través del sitio web www.murossomos.com así como algunas librerías de la Ciudad de México.

