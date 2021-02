Cultura Zapopan presentará en línea “Rompamos la burbuja... cuentos sin etiquetas”

Durante los jueves de febrero, a través de sus redes sociales como YouTube y Facebook, Cultura Zapopan presentará gratuitamente la obra de teatro “Rompamos la burbuja… cuentos sin etiquetas”, proyecto impulsado por el colectivo Pies Hinchados, como parte de la iniciativa ¡Ánimo, Zapopan!

Los días 4, 11, 18 y 25 de febrero “Rompamos la burbuja... cuentos sin etiquetas” relatará a través de episodios esta obra de Alexis Casas Eleno y el Colectivo Pies Hinchados, en la que se cuenta la historia de “Matías”, un niño con autismo que habita un mundo muy diferente al de otros niños, y que en compañía de su amiga Pijama vivirá cuatro experiencias en las que conocerá personas extraordinarias.

Una súper heroína que derriba cualquier obstáculo, un par de hermanos que viven miles de aventuras aún cuando uno de ellos no puede ver, un niño que no cabe en su casa porque es diminuta, alguien que no puede escuchar ni el más estruendoso sonido y una niña que vive aventuras con su amigo que tiene prohibido salir de su casa, son algunos de estos interesantes personajes que se aparecerán en el camino de Matías y Pijama.

La producción consta de cuatro capítulos realizados con títeres y escenarios fantásticos que cuentan historias de personas con alguna discapacidad y buscan visibilizar y acercar sus experiencias al resto de la sociedad.

El primer cuento es la historia de “Súper cubeta” una niña en silla de ruedas en una misión de vencer a la malvada plaga que azota la ciudad de Zapopan. El segundo cuento es la historia de Foquito y Bombilla, dos hermanos que se quieren mucho y viven aventuras enormes gracias a su imaginación. Uno de ellos tiene la peculiaridad de no ver con sus ojos pero sí con el poder de su mente.

El tercer cuento es la historia de la familia Balde, una familia pequeña de tamaño que vive en una casa pequeña, pero su hijo es diferente, es más grande y anhela coleccionar estrellas.

El último cuento es la historia de “Limón”, un anciano con síndrome de Down que vive encerrado en su casa, no tiene permitido salir ni conocer a nadie, pero Zapatilla, una niña que odia las etiquetas, está dispuesta a hacer lo imposible para que Limón viva aventuras maravillosas.

Los cuatro capítulos se publicarán en las redes sociales de Cultura Zapopan con estrenos de capítulos cada día señalado a las 20 horas y podrán ser disfrutados por toda la familia de manera gratuita bajo demanda en el momento deseado.

El Colectivo Pies hinchados es un grupo teatral fundado en el 2016 con el propósito de desarrollar proyectos culturales y artísticos multidisciplinarios de calidad, enfocados en la Inclusión y sensibilización en torno a la discapacidad.



Con información de Cultura Zapopan

