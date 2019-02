Cultura Zapopan apuesta por redes de colaboración

Cultura Zapopan tiene a un nuevo aliado: la Fundación Beckmann, con la que se busca no solo incrementar la calidad y formación de los músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan y la Orquesta de Cámara de Zapopan, también significa la oportunidad de diversificar los repertorios que semanalmente disfrutan los ciudadanos de manera gratuita.

Este tipo de colaboraciones son prioritarios para el municipio en su terreno artístico, explica Gerardo Ascencio Rubio, director de Cultura Zapopan, al señalar que con este acuerdo con la Fundación Beckmann, los artistas tendrán la oportunidad de acceder a cursos, becas y audiciones con las compañías de ópera más importantes del mundo como la Royal Opera House (Reino Unido), Metropolitan Opera House (Nueva York) y Mozarteum (Salzburgo), por ejemplo.

“Estamos haciendo un trabajo que abrirá muchas puertas para los artistas locales, también nos permitirá recibir a artistas de primer nivel de todo el mundo para producciones y montajes que realizaremos. La idea es que la política cultural esté articulada de tal manera que el esfuerzo económico, personal y profesional de un área te sirva y repercuta para otras”, detalla el director.

Las prioridades

En materia de patrimonio, parte de las acciones se enfocarán en consolidar el comité multidisciplinario para salvaguardar el propósito de la Romería y cuidar todos los aspectos y requisitos necesarios luego de que esta tradición se integró a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2018. También se buscará la declaratoria para la tradición de los Tastoanes a nivel estatal.

La cultura comunitaria es otro eje prioritario para incrementar los accesos a la cultura desde cualquier parte del municipio y detonar con mayor fuerza las actividades artísticas y culturales realizadas por los ciudadanos de manera independiente.

“Empezaremos un trabajo de diagnóstico para localizar estos puntos de cultura de gente, ya sea de manera organizada o particular, institucional o no, que está trabajando por la difusión de la cultura, buscamos profesionalizar este ejercicio y poner las condiciones para que puedan desarrollarlo de la mejor manera. Es reconocer que la gente está haciendo cultura, la está generando, y darle la oportunidad e integrarlos a los programas de difusión de Zapopan”.

Añade que además de los ejes transversales que Cultura Zapopan tiene con otras instituciones dentro del mismo municipio, también se buscará fortalecer los lazos entre gobierno estatal y federal tras la renovación que los equipos de trabajo han tenido en sus áreas culturales.

Buscarán abrir Escuela de Ballet

Zapopan no descarta que en un futuro el municipio tenga su propia escuela de ballet como próximamente la tendrá Guadalajara al replicar el modelo que ha tenido gran éxito en Tlajomulco de Zúñiga, sin embargo, Gerardo Ascencio Rubio puntualizó que el proyecto vendrá después, ya que están de momento enfocados en la consolidación de las escuelas de música y pintura que ya cuentan con su primera generación de egresados.

“Tenemos en nuestro proyecto una escuela de ballet, pero está dentro de la proyección del trienio, no en este año porque tenemos que consolidar nuestras dos escuelas, la de escuela y pintura. Una vez consolidadas y fortalecidas estas dos, tendremos que buscar el proyecto para la escuela de ballet que requiere de instalaciones especiales que no tiene el Centro Cultural Constitución, tiene salones de danza, pero no son suficientes en tamaño para una escuela de ballet, tendríamos que buscar la creación o adaptación de algún edificio ya existente”.