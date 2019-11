Convocan alrededor de la lectura de Pacheco

La jornada de WIT: Festival de Arte tuvo como actividad nocturna la lectura íntegra de Las batallas en el desierto, novela breve del escritor mexicano José Emilio Pacheco.

La encargada de dar vida a las palabras del narrador y poeta fue la actriz Marina de Tavira, quien agradeció al comienzo de la sesión: “Me encanta que nos reunamos alrededor de la literatura. Me parece que es un momento súper bonito tenerlos aquí para que nos reunamos alrededor de un texto”.

Sobre su elección del libro, la actriz mexicana agregó: “Cuando me invitaron a leer un texto la verdad muy rápido me vino a la mente leer éste. No sólo porque es una novela corta o cuento largo que de alguna manera puede leerse en una hora y fracción, sino porque pienso que se ha dicho mucho que es una novela que habla de alguna manera de un México que ya se fue. A mi modo de ver no es así, es al revés”.

Enseguida comentó parte de la trama de la noveleta: “Un hombre que recuerda su infancia en el México de finales de los cuarenta, principios de los cincuenta, el México de Miguel Alemán, nos muestra un espectro de lo que todavía somos como país: el clasismo que todavía seguimos arrastrando, el racismo (que no es lo mismo), el despertar a la sexualidad en un mundo de doble moral, y que además está narrado de una manera muy lúdica y muy entrañable”.

El estilo de Las batallas en el desierto es ágil y rememora una Ciudad de México de mediados del siglo XX: “Con el lenguaje propio que hay que matizar y entender, de la época de la que está hablando y que también explica muchas cosas de lo que somos ahora y de las asignaturas que tenemos pendientes en términos del clasismo, racismo y del machismo también”, agregó Marina.

Después de las palabras de bienvenida, la actriz prosiguió con la lectura que duró poco más de una hora, frente a un salón lleno con cupo para 200 personas.

Distintos formatos

Publicada a comienzos de los años ochenta, Las batallas en el desierto ha tenido varias adaptaciones a diferentes formatos audiovisuales, desde cortometrajes, largometrajes y una canción: “Las batallas”, de la banda Café Tacvba.