Conoce la fuerza cíclica, nocturna y salvaje de la Luna

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que se desarrollará del 25 de noviembre al 3 de diciembre, se presentará el espectáculo “Destilado de Luna”, proyecto liderado y dirigido por la actriz Ofelia Medina, este performance poético musical, también se da a propósito del Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias que organiza la FIL y su ejecución tendrá lugar el día 30 de noviembre a las 21:00 horas en el Conjunto de Artes Escénicas en la Sala 3, el costo del boleto general es de 275 pesos.

Al respecto, Ofelia Medina comparte en entrevista que el show es inédito e ideado para la FIL esperando que después de esta presentación, el espectáculo tenga vida propia y comience a moverse por otros lugares, tal y como ha sucedido con otros montajes que la actriz ha desarrollado para la feria como “La noche que jamás existió” en 2015 y que ahora lo lleva a diferentes ciudades de la República Mexicana.

“Es un performance poético musical alrededor de la feminidad y la relación de ella con la Luna, en él participan dos poetas muy diferentes, cada una representa una parte de la feminidad".

La actriz comparte que a través de la “Luna” —el personaje principal— se reúne un cuadro de talentosos artistas que nutrirán de la mejor manera el performance; se trata de la participación de las escritoras Natalia Toledo Paz, originaria de Juchitán, Oaxaca; Bárbara Butragueño, escritora de España que viene como parte de la comitiva de Madrid —la ciudad invitada de honor de la FIL—; Montserrat Revah, a cargo de las percusiones y la ambientación y el contratenor Santiago Cumplido.

“Es un performance poético musical alrededor de la feminidad y la relación de ella con la Luna, en él participan dos poetas muy diferentes, cada una representa una parte de la feminidad, una de ellas es Natalia de Juchitán, justamente donde ahora hay una desgracia absoluta, la ciudad sufrió una destrucción casi total (por el reciente sismo en septiembre) y la casa de ella se cayó, también la de su familia y amigos, ella vive entre Europa y la Ciudad de México, pero su casa de Juchitán se perdió. Entonces, ella también está escribiendo unos poemas alusivos a esto”. La otra poeta es Bárbara, “ella es una poeta de Madrid que también es ilustradora y hace graffiti”.

Las fases lunares

Cada artista representará una fase de la Luna. “La Luna nueva es la infancia, la Luna creciente es la juventud, la Luna llena es la plenitud, la Luna menguante es la parte de la madurez y la Luna cuarto menguante es la vejez. Y después todos pasamos por la muerte, pero la Luna vuelve a salir, volvemos a empezar este ciclo. Vamos a tener música en vivo, yo voy a dirigir y en escena haré la parte de la madurez, presentaré algunos poemas de Frida Kahlo y otros de Rosario Castellanos, pero todo será musicalizado. El hilo conductor es la Luna que estará presente en el escenario”.

La idea primordial es de Ofelia, pero conformada con la poesía de Natalia, Bárbara, Frida y Rosario, con la música y el canto de Santiago y donde la feminidad toma un protagonismo especial, pero la actriz subraya que no se trata de empoderamiento femenino. “No empodera, esa no es la palabra, la mujer no busca el poder, el poder lo busca lo masculino, la mujer busca la comprensión, a mí no me gusta eso de cuando dicen: ‘empoderar a la mujer’, no, la mujer no necesita ser empoderada, ella tiene una fuerza interior que es la que mueve a la humanidad. Esto es un acercamiento a la feminidad desde el ángulo lunar cíclico, nocturno, oscuro, y salvaje”.

Pone el ojo fílmico en el Conjunto de Artes Escénicas

El Conjunto de Artes Escénicas que arrancó actividades oficialmente el 21 de octubre con la presentación de Plácido Domingo, es para Ofelia un proyecto muy importante para las artes escénicas. “No es otro espacio, es el mejor, es un lugar como el que no había, estos teatros ni siquiera los hay, creo, en toda Latinoamérica y muchas partes de los Estados Unidos, este Conjunto de Artes Escénicas es una obra magna”.

Precisamente, Ofelia es la encargada de realizar un documental sobre la construcción del Conjunto de Artes Escénicas y avisa que ya están en los últimos procesos. “Ya estamos grabando las últimas etapas (…) y haciendo la edición, está quedando el material realmente muy interesante y bello”.

Se alista para la FIL

Ofelia adelanta que espera poder comenzar a filmar una nueva película a principios del 2018, donde será la directora. Por lo pronto en la FIL “tendré una lectura dramatizada de una obra en lengua tzotzil de una dramaturga que se llama Petrona De la Cruz, ella ha escrito una obra especialmente para el Encuentro de Literatura en Lenguas Originarias; de hecho, es el segundo encuentro que se dará en la FIL, como un reconocimiento a las literaturas que se escriben en otras lenguas que no son el español, como el wixárika, tzeltal o maya, entre otras”. También será parte del proyecto “Destilado de Luna”.

Sinopsis

“Destilado de Luna” es un performance poético musical que reúne los talentos y quehaceres de mujeres de diversas latitudes, unidas por el influjo de la luna. Voces femeninas, expresiones de mujeres del Norte, el Sur, el Este y del Oeste.

