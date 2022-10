Como parte del programa de actividades del Festival Creativo para Niños, Niñas y Jóvenes Papirolas 2022, a realizarse en la ciudad desde hoy y hasta el 9 de octubre, la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas hospedará este sábado 8 de octubre a las 14:00 horas al reconocido flautista mexicano Horacio Franco, quien ofrecerá una charla-presentación didáctica bajo el título de “Para encontrar la felicidad, descubre tu talento”, un encuentro con el instrumentista que conducirá a los asistentes -entre música y anécdotas- por un camino de inspiración para encontrar eso para lo que somos buenos y que si lo hacemos bien, podemos encontrar la felicidad.

En entrevista con EL INFORMADOR, Horacio Franco señala que le da “gusto volver a Guadalajara, porque haré realidad algo que hago con frecuencia, los conciertos didácticos o pláticas didácticas, donde platico a niños y adolescentes cómo encontré en la música una profesión, y me va a dar más gusto que estén los padres ahí, para que entiendan cuál debe ser el proceder cuando tienen hijos con inclinaciones artísticas, para ayudarlos a encontrar su camino y la profesión a la que se quieran dedicar”. Y es que como dice el músico a manera de conclusión: “Para ser feliz, es necesario descubrir tu talento”.

Así, lo que el flautista compartirá es “cómo encontré la música en mi vida, cómo luché contra mis padres porque pensaban que la música no era una profesión y me iba a morir de hambre, que es un hobby y todo eso que opina el establishment en muchas partes del mundo, pero sobre todo en México; sobre todo por lo alejada que está la gente del sector productivo de las artes como medio para realizarte como ser humano”.

Interés real de los padres

Respecto de esta labor, Franco siempre ha “trabajado mucho -en México, Brasil, Estados Unidos y otros países- con niños y jóvenes en escuelas, incluso si no están los padres, pero es ideal que estén, para que se den por enterados en serio; para mí lo importante es que los padres se enteren y puedan hacerme preguntas también, porque si les interesa la realización y felicidad de sus hijos, pues deben explorar cuáles son sus talentos. Porque la peor tragedia en este país no es que los niños no pasen un examen de evaluación sino la orientación vocacional, porque niños y jóvenes -en su gran mayoría- acaban estudiando carreras que no les gustan o para las cuales no sirven, y terminan haciendo otra cosa”.

Pensando en eso, establece el músico, “es fundamental canalizar los talentos, y a la edad determinada, la edad clave para acceder más fácilmente a una vida profesional exitosa, porque el mundo está muy competido, siempre se los digo, ya no es una cuestión de suerte que una persona de talento sea por igual eficiente, disciplinada, rigurosa y trabajadora”.

El caso del músico

En lo personal, Franco relata que “no había tenido contacto con la música hasta que entré a la secundaria, y me dan clase de flauta como instrumento escolar; descubro entonces que tengo mucho talento para el instrumento pero no me apasiona, fue hasta unas semanas después que por intercesión de un maestro escuché con detenimiento a Mozart y eso me cambió la vida, fue un rayo de luz y desde entonces no quise salir del ámbito de la música clásica. Pero mi caso es excepcional, porque me llegó cuando debía y en la circunstancia en la que supe que no había otra salida en mi vida más que la música. Y me la busqué a pulso, porque mis papás no querían; si les hubiera hecho caso, sería un fracasado ahora”.

De esta forma, explica el instrumentista, lo más importante es que “hay que enseñar a los niños a descubrir su talento; decirles que le echen ganas porque no es asunto menor. Pero también el mensaje va para los padres y los maestros, para que ayuden y coadyuven en esta tarea”.

Más presentaciones

Esfuerzo hormiga y futuro

Horacio Franco comparte que para impulsar a los niños “el esfuerzo hormiga es importante, pero los que deben ponerse las pilas son la SEP y las instituciones privadas o públicas de educación para hacer programas de orientación vocacional más certeros, para ubicar talentos a edades más tempranas”.

Finalmente, el flautista adelanta que prepara una presentación en Estados Unidos donde estrenará una pieza acerca de “La Llorona” (del compositor mexicano Samuel Murillo); además, tocará en Chiapas como parte del programa del Festival Internacional Cervantino.

Agéndalo

Horacio Franco en Papirolas 2022

Fecha : 8 de octubre.

: 8 de octubre. Horario : A las 14:00 horas.

: A las 14:00 horas. Sede : Sala 3 del Conjunto Santander (Periférico Norte 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, Zapopan).

: Sala 3 del Conjunto Santander (Periférico Norte 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, Zapopan). Para conocer los detalles del costo de acceso, consultar la página: www.papirolas.udg.mx



CT