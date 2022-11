La cantante italiana Filippa Giordano se presentará este próximo 11 de diciembre en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas con el espectáculo “Concierto de Nochebuena y Navidad”, que promete despertar en su público las emociones nostálgicas y ánimo de agradecer que esa época de fin de año suele intensificar, pues una celebración como la Navidad es el momento perfecto para ser y dar lo mejor de cada uno.

El formato será íntimo, de modo que la voz de Giordano conducirá al público por un recorrido a través de villancicos, tonadas tradicionales, canciones europeas y los himnos que la tradición ha guardado para diferentes generaciones, lo mismo que temas populares que ayudan a preservar una celebración con la que se conmemora la alegría y el espíritu de unidad entre las personas.

Más de una tradición

En entrevista con EL INFORMADOR, la intérprete nacida en Palermo se dijo “feliz, porque en México no había presentado un espectáculo así, con puro repertorio navideño. Será una noche íntima, con un formato muy sabroso, piano, batería, bajo, algo jazzy, encantador y de ensueño; en esa presentación no sólo planeo cantar las canciones tradicionales navideñas en inglés, a las que estamos acostumbrados, como ‘White Christmas’, ‘The Christmas Song’ o ‘Jingle Bells’, también quise involucrar villancicos en español, los que cantan mis hijos en la escuela”.

Así mismo, agregó Giordano, “se trata de un evento muy familiar, porque es un viaje musical muy completo, porque no podía no incluir temas de la tradición católica como el ‘Ave María’, ‘Adeste Fideles’ o ‘Noche de Paz’, todas referentes al nacimiento de Jesús. Así, esa noche podré contar muchas anécdotas e involucrar al público a que participe conmigo”.

El público mexicano

Esta confluencia de tradiciones en un mismo espectáculo, indica Giordano, es por “la multicultura que tengo; he actuado en El Vaticano, para el Papa, vengo de la raíz de la Navidad, es algo que viene conmigo. Además, he tenido oportunidad de viajar por el mundo, contemplar las tradiciones más conectadas con la fiesta familiar, la decoración o los regalos; es más ligera, pero finalmente celebra a la familia, el amor, el perdón y la reconciliación”.

A lo anterior, la estrella de la música indica que tiene “un alma muy infantil, también. De pronto me gusta jugar y reír con mi público, desde siempre, en el escenario yo comparto lo que sucede, no soy una persona rígida, me gusta soltar y dejar ir. El público mexicano acepta eso, porque son una audiencia que tiene sentido del humor, la idea de ser amigable, nunca fría; por eso conectamos de maravilla. Y luego Guadalajara es como mi tierra, mi esposo es jalisciense y amo venir por muchas cosas que me fascinan, es una ciudad fabulosa”.

Necesidad de compartir

Consciente de su conexión con México y sus espectadores, Giordano enfatiza que “yo no dejo de descubrir cosas a nivel histórico, folclórico, y en cada área del país, la gastronomía, que me fascina. Yo lo elegí como país para naturalizarme, y no sólo desde la pandemia, pues gracias a Dios la pasé aquí, con un clima maravilloso y cerca del mar. A mí me encanta su gente, con ese corazón gigante que tienen, son amorosos, y siempre encuentro más cosas buenas que malas”.

De hecho, hace días la cantante liberó una versión de “La Llorona” a capela y con efectos de sonidos naturales, “no quise instrumentos porque deseaba sentir la soledad del alma al perder a un ser querido; tras la pandemia, hemos perdido mucho; esa necesidad de interpretar un tema triste me ha llegado, ha tocado mis fibras y quise cantar una parte, no completa; fue como un desahogo místico, una oración, el llanto tras la pérdida. Es un detalle en las redes para mi público, porque amo su cultura y sus temas”.

Asimismo, revela la Diva de la Ópera Pop que, con la intención de “brindar a mi público latino” un tema en español, grabó la canción “Blanca Navidad” y a fines de este mes “la compartiré a través de mis redes sociales”.

Sin público no es igual

Respecto de los pasados años de confinamiento por la contingencia sanitaria, explica Giordano que “nuestro sector fue uno de los más golpeados, todos los involucrados en áreas de música y producción. Algunos artistas seguimos activos en streaming, con cierta presencia, pero intentamos apoyar a quienes no tenían mucha alternativa, y se vieron realmente afectados. Todo cambió; y más para quienes estábamos acostumbrados a viajar mucho y tratar con personas”.

Para la intérprete fue decisivo retornar a los escenarios este año, en el Auditorio Nacional, “porque al artista sin su público no le saben las cosas, es el trabajo, uno continúa con sus actividades pero no hay gozo, porque cuando se tiene un público feliz nosotros también lo estamos. Sin público no es lo mismo”.

Finalmente, sin llevar una cuenta precisa, la impresión de Giordano le dice que no había pisado un escenario en la Zona Metropolitana desde su actuación en el Auditorio Telmex en 2019, al lado de Natalia Jiménez; ahora, espera un agradable reencuentro con el público tapatío en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, escenario que pisa por vez primera.

Para saber

“Concierto de Nochebuena y Navidad” con Filippa Giordano

Fecha: 11 de diciembre, 18:00 horas.

11 de diciembre, 18:00 horas. Sede: Sala Plácido Domingo, Conjunto Santander de Artes Escénicos (Periférico Norte 1695, Belenes Norte, Zapopan).

Sala Plácido Domingo, Conjunto Santander de Artes Escénicos (Periférico Norte 1695, Belenes Norte, Zapopan). Boletos: A través de www.conjuntosantander.com y en las taquillas del recinto.

A través de y en las taquillas del recinto. Costo: de 450 a 2100 pesos.



CT