La compañía de danza canadiense, Les Grands Ballets Canadiens, se presenta hoy y mañana en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas con “Carmina Burana”, espectáculo basado en los icónicos poemas medievales del compositor alemán Carl Orff; el evento fusionará la danza, la orquesta y el canto en vivo.

Cabe señalar que el talento tapatío germina en las entrañas de la compañía, ya que desde el 2021 se encuentra entre ellos el bailarín jalisciense José Ángel Vizcaíno con quien platicó EL INFORMADOR acerca de su experiencia y lo que presentarán en nuestra ciudad.

El joven bailarín recuerda con claridad cómo su amor por el ballet comenzó de forma inesperada: “Empecé a los cuatro años y fue de forma un tanto accidentada. Mi mamá y mi familia no estaban muy involucrados en la danza”, comenta. Fue una maestra, Doris Topete, quien al ver su potencial, insistió en que tomara una prueba de ballet. “Me vio en la calle y con sólo verme las piernas le insistió a mi madre para que yo tomara una prueba de ballet. La maestra se ofreció a llevarme a su academia, hice la prueba y así fue como empecé a bailar”.

Desde ese momento, el camino de Vizcaíno ha sido de constante crecimiento y superación. Años de esfuerzo lo llevaron a graduarse de la prestigiosa escuela de ballet John Cranko en Stuttgart, Alemania.

Mirando hacia atrás, Vizcaíno expresa gratitud y asombro por todo lo que ha logrado: “Estoy muy feliz, nunca pensé que podía llegar a donde he llegado. Me siento muy contento por todo el trabajo mío y de todas las personas que están involucradas, que están detrás de mí”, enfatiza.

Vizcaíno ahora reside en Montreal, Canadá, y desempeña el papel de solista en Les Grands Ballets Canadiens, donde ha encontrado un entorno que le permite desarrollarse en varias vertientes del ballet. “Desde que llegué me encantó trabajar acá en Montreal y en la compañía. Hacemos ballet clásico, así como muchas creaciones de contemporáneo, entonces es muy bueno para mí poder desenvolverme en los dos”, explica.

José Ángel resalta que todo el esfuerzo que pone cada día parte de la confianza que depositan en él: “Desde que llegué, mi director me ha dado muchas oportunidades, ha confiado en mí y me ha apoyado mucho en estos tres años de experiencia con la compañía”, agrega con gratitud. El artista describe el espectáculo como una experiencia única que combina ballet clásico y contemporáneo, mostrando la versatilidad de la compañía. “Está construido en dos partes, la primera parte es clásica que es ‘Jeunehomme’ de Uwe Scholz y ‘Carmina Burana’ que es la segunda parte. Son ballet clásico y contemporáneo”, señala. El espectáculo no sólo se presentará en Guadalajara, sino también en Culiacán y León, ampliando así su alcance en México.

La compañía, que cuenta con 45 bailarines, estará acompañada por la Orquesta Solistas de América, solistas y el Coro Municipal de Zapopan, elevando la magnitud del espectáculo.

Apoyo a las artes

Viviendo en el extranjero, Vizcaíno reflexiona sobre las diferencias en el apoyo a las artes entre México y otros países. “Guadalajara tiene mucho talento, pero a México todavía le falta un poco más de apoyo al arte”, confiesa; señala que en lugares como Canadá y Alemania el arte recibe un apoyo comparable al del deporte, lo que se refleja en los resultados culturales. “Si apoyamos un poquito más, podríamos llegar muy lejos y competirles”, afirma.

Finalmente, a pesar de la distancia, Vizcaíno siente una profunda conexión con su tierra natal: “Creo que lo que más extraño, aparte de mi familia que es lo principal, es la comida y la gente. La ciudad me gusta mucho, crecí ahí, es donde me entrené desde pequeño y la extraño”, comparte con nostalgia.

Detalles del espectáculo

De acuerdo a la página del Conjunto Santander, Les Grands Ballets Canadiens ofrece un programa de danza que proporciona una experiencia dualmente energizante y conmovedora. Con “Carmina Burana” de Edward Clug, el público será transportado a un reino de renovación donde los temas resonarán con la naturaleza cíclica del renacimiento. Durante la velada, el ballet seguirá la estructura de la composición, basada en el concepto del círculo y la rueda de la fortuna.

Impulsados por la energía formidable de la orquesta, la pasión del coro, los solistas y la belleza atemporal de la partitura, la pieza “Carmina Burana” se centrará en los seres humanos, en su dimensión más visceral, explorando temas de amor, despertar y renovación constante.

¡Vive la danza y la música!

“Carmina Burana” por Les Grands Ballets Canadiens, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Funciones

Hoy, a las 19:30 horas.

Mañana, 29 de septiembre, a las 18:00 horas.

