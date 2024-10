La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar celebra este 15 de octubre tres décadas de legado con la participación de los escritores Cecilia Eudave, Julián Herbert, Mariana Enríquez y Pilar Quintana.

Dicha Cátedra está consolidada como uno de los espacios más importantes de intercambio intelectual en la Universidad de Guadalajara. Fundada en 1994, este proyecto reúne a destacados académicos, escritores y figuras influyentes, cumpliendo su objetivo de conectar a los jóvenes estudiantes con grandes personalidades de diversas disciplinas.

Y justamente para conmemorar este aniversario, se llevará a cabo mañana el evento titulado “Del boom al trash: nuevas narrativas latinoamericanas”, en punto de las 12:00 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

En este encuentro, se explorarán las transformaciones de esa narrativa desde la era del “boom” literario hasta las tendencias contemporáneas, con la participación de autores de renombre como Cecilia Eudave, Julián Herbert, Mariana Enríquez y Pilar Quintana. La mesa será moderada por el periodista Alfredo Sánchez y la rectora del CUAltos, Karla Planter Pérez.

En entrevista con EL INFORMADOR, la coordinadora académica de la cátedra, Dulce María Zúñiga, destacó la importancia de este espacio, que ha sido un referente durante tres décadas. “Vamos a celebrar los 30 años de actividades ininterrumpidas”, señaló y agrega que “es importante subrayar que en todo este tiempo hemos mantenido un nivel altísimo de calidad, invitando a conferencistas y profesores de renombre internacional”.

Zúñiga hizo énfasis en el origen de la cátedra, fundada gracias al impulso de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, ambos pilares del “boom” latinoamericano.

“Este proyecto fue confiado a la Universidad de Guadalajara por ellos, y desde su inicio, ha sido un espacio de diálogo académico de primer nivel. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar nunca ha detenido sus actividades, ni siquiera en tiempos de pandemia, cuando las conferencias se transmitieron de manera televisada”.

Parte de la historia

Desde 1994, la cátedra ha contado con la participación de 189 catedráticos provenientes de 29 países, quienes han dejado su legado en la comunidad académica. Entre los nombres más destacados, Zúñiga mencionó a siete Premios Nobel, incluidos cinco de literatura como Gabriel García Márquez, Toni Morrison, José Saramago, Derek Walcott y Nadine Gordimer.

El evento conmemorativo abordará la evolución de la narrativa latinoamericana, desde la explosión literaria del “boom” hasta las narrativas contemporáneas que Zúñiga describe como “trash”: “Sabemos que ambos términos son anglosajones: ‘boom’ representa una explosión, y ‘trash’ refiere a lo desechable”, explicó. Esta dicotomía será analizada por los autores invitados, quienes han destacado en sus respectivos campos.

Cecilia Eudave, oriunda de Guadalajara, es una reconocida autora de literatura fantástica que ha incursionado en lo cotidiano con elementos surrealistas. “Es una gran escritora que nos llena de orgullo por ser parte de la Universidad de Guadalajara”, anota Zúñiga.

Por su parte, Julián Herbert, originario de Acapulco, es autor de la célebre novela “Canción de tumba” y otros libros que han marcado su carrera. Pilar Quintana, escritora nacida en Colombia, se encuentra cosechando reconocimiento internacional con su novela “La perra”, que ha sido traducida a varios idiomas.

Finalmente, Mariana Enríquez, narradora argentina, es una de las figuras más influyentes de la literatura de horror contemporánea, con obras como “Nuestra parte de noche”, ganadora del Premio Herralde en 2019.

“Mariana Enríquez es como una especie de rockstar en la literatura de horror”, comentó Zúñiga. “Se le ha denominado ‘realismo sucio’, en contraposición al ‘realismo mágico’. Su prosa está impregnada de la oscuridad y la suciedad de las ciudades, con personajes marginales que transitan por entornos decadentes”.

Los cuatro autores mencionados, pertenecientes a diferentes generaciones, ofrecerán una reflexión sobre la influencia de Fuentes, García Márquez y Cortázar en sus obras.

Pilar Quintana: el impacto de Cortázar

La escritora colombiana Pilar Quintana compartió a esta casa editorial su sentir por participar en el evento. “Estoy muy emocionada de ser parte de este encuentro que me parece tan importante y tan divertido”, comentó. “Será interesante compartir con otros autores cómo leímos a Julio Cortázar, a García Márquez y a Carlos Fuentes”.

Para Quintana, el primer acercamiento a la obra de Cortázar llegó en su época universitaria. “‘Rayuela’ fue un libro que me sorprendió de una manera impresionante”, confesó. “Era algo que no sabía que necesitaba leer en ese momento. Cortázar conecta muy bien con los jóvenes; su literatura me habló directamente”.

Pasan los años y ese boom latinoamericano atrapa a las nuevas generaciones, asegura la escritora colombiana. “Creo fue un fenómeno extraordinario, la literatura latinoamericana obtuvo un estallido y se hizo universal, esa literatura sigue siendo apreciada, es una literatura que nunca va a pasar de moda y su obra permanecerá por siempre”, concluye.

Legado que trasciende fronteras

El impacto de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar no se limita a los conferencistas internacionales. Zúñiga destacó el esfuerzo de la cátedra por incluir a investigadores sobresalientes de la Universidad de Guadalajara en los últimos años, lo que ha permitido que la comunidad universitaria escuche y aprenda de sus propios maestros.

“Es un espacio único a nivel latinoamericano, donde no solo hemos tenido a personalidades de talla mundial, sino también a mentes brillantes de nuestra propia universidad”, subrayó.

“La Cátedra es como una colección de grandes ideas y personas sobresalientes”. Entre los nombres mencionados por Zúñiga se encuentran figuras como el escritor español Juan Goytisolo y líderes políticos como el ex presidente argentino Raúl Alfonsín y el ex presidente chileno Patricio Aylwin.

Estos y muchos otros han contribuido a convertir la cátedra en un espacio donde las ideas fluyen libremente y donde se fomenta el diálogo académico y cultural.

Dulce María Zúñiga, es la coordinadora académica de la cátedra, evento que ha sido referente durante tres décadas de la escritura. EL INFORMADOR

Alista tu agenda para tomar parte en el evento

Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Martes 15 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas (Avenida Periférico Norte 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan).

La entrada será gratuita, pero con cupo limitado, y contará con interpretación en Lengua de Señas Mexicana.

