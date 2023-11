El próximo domingo 5 de noviembre, en punto de las 17:00 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, se llevará a cabo una gala de ballet por el 50 aniversario de la Academia de Danza Doris Topete. EL INFORMADOR conversó con la profesora sobre este evento que presentará coreografías de repertorio clásico y de clásico contemporáneo.

“Mi gala del 50 aniversario para festejar esta trayectoria de labor docente será este domingo en el Conjunto Santander. Presentaremos un collage de varias coreografías, tanto de repertorio clásico como de clásico contemporáneo y jazz clásico”. Comparte que en la coreografía “Así comenzó una academia”, ésta estará acompañada por el Ensamble Shinichi Suzuki.

“Todos los que bailan son estudiantes que tienen méritos nacionales e internacionales, mientras que el único profesional será el ex primer bailarín, el maestro Raúl Platas”, quien desarrollará en escena su propia coreografía, la cual ha ejecutado desde siempre.





Trayectoria y reconocimientos

Doris Topete es bailarina, maestra y coreógrafa, celebrando ahora mismo 50 años de labor docente. Sus dos objetivos principales como maestra de la academia qué lleva su nombre son representar a México y a Jalisco en ámbitos nacionales e internacionales, así como ofrecer oportunidades a niños y jóvenes de bajos recursos para acercarse al arte de la danza.

“Yo me siento muy orgullosa, porque el propósito y el objetivo de mi vida, desde que yo empecé con la docencia, fue llevar a mi país en alto y hoy en día tengo premios en Europa, Asia y América; además, también es darles una oportunidad a niños de bajos recursos que jamás pensaban ni siquiera tocar el arte”. Y que hoy en día son grandes promesas de la danza.

“Yo vengo de una familia de artistas. Entonces, desde muy chica me gustó la danza, comencé a bailar desde los cuatro años. No comencé con el ballet, mi primera aparición fue en folclórico porque mi mamá siempre dijo que primero lo nuestro, y esto es el folclórico”. Después de seguir inmersa en la escena dancística, Doris viajó a la Ciudad de México para seguir desarrollándose como profesional, fue miembro de la Compañía Nacional, “después me fui a la Unión Soviética, luego regresé y monté mi academia”.

En la formación que desarrolla para impulsar a sus alumnos, Doris emplea la Método Vaganova. “Los principales valores que yo les digo (a sus alumnos) son la disciplina, la devoción y la dedicación”. Resalta además que hoy en día el ballet clásico va de la mano con el contemporáneo, “ya no se puede ver el uno sin el otro, en los concursos siempre tienes que tener ambas coreografías”. Para ello, Doris cuenta con importantes maestros como Gray Veredon, Omar Santiesteban y Edgar Reyes.

Algunos de los bailarines destacados que ha tenido la academia de Doris Topete son por ejemplo, Isaac y Esteban Hernández, Aris Soto y Carlo Bravo, quienes están en Francia y Ángel Vizcaíno, quien está en Canadá, entre otros. “Nuestro trabajo ha dado frutos no solo en Jalisco, también en México, Europa, Asia y América”.

Algunos de los logros que ha obtenido la academia en los últimos años son: el Premio Jalisco en 2015, el Premio al Mérito con Excelencia por Repertorio Tradicional en Ucrania en 2017. Segundo Grand Prix en América en 2018, Segundo Grand Prix y un Diploma Especial por la Contribución al Desarrollo Coreográfico en el Concurso Ana Pavlova por la Federación Rusa en el año 2022.

Doris también ha obtenido cargos importantes, como: Miembro oficial de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, miembro consultivo de Cultura de la Universidad de Guadalajara (UdeG) e invitada por la UNESCO a pertenecer al Consejo Mundial de Danza.

Recientemente fue distinguida como Creadora Emérita en el marco del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico: “Yo estoy muy orgullosa y al mismo tiempo tengo una responsabilidad muy grande por este premio, el cual da ánimos para salir adelante, pues es algo que te impulsa todavía un poco más”. Además, refrenda que su academia aún tiene mucho por dar, “hasta que Dios me lo permita. Es un regalo muy grande con el que queremos seguir, con este regalo del arte”.

Paula Sabina Núñez es la solista qué bailará con el ex primer bailarín Raúl Platas, en la función de aniversario. CORTESÍA

Agéndalo

Sede y horario

Gala de ballet por el 50 aniversario de la Academia de Danza Doris Topete. Domingo 5 de noviembre en punto de las 17:00 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Boletos en taquilla del recinto, de 300 a 500 pesos.

CT