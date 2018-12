Confesiones de un misionero

Si bien Donald Trump busca que México se convierta en su policía para evitar que los migrantes continúen su camino en busca de llegar a los Estados Unidos, de acuerdo con Alejandro Solalinde, sacerdote y activista defensor de los Derechos Humanos de los migrantes, la medida propuesta por el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecerles oportunidades para conseguir un empleo y tener una vida digna podría ser un frente para frenar el problema de migración que se vive actualmente.

Además, dijo también que el cambio de gobierno beneficiará al sistema de migración que tenemos en la actualidad pues se verán concluidos diversos programas y administraciones que no aportaban de manera positiva a los derechos humanos, como los operativos contra migrantes, las policías privadas que coadyuvaban a la captura de dichas personas, los centros de detención donde eran obligados a permanecer y sobre todo, el fin del Programa Frontera Sur, que durante más de tres años buscó frenar a manera de control, el paso de los migrantes por el Sur del país.

A pesar de las amenazas de muerte que ha recibido a lo largo de su labor, según dijo Solalinde, no tiene miedo de continuar con las causas que por años ha defendido, como el respeto y la búsqueda de los Derechos Humanos de las personas, principalmente de aquellas que se han visto forzadas a migrar, por el contrario, dijo sentir una gran preocupación ante el inicio del nuevo gobierno pues a pesar de que “se va el PRI”, continúa la corrupción dentro del sistema de gobernación del país.

Lo anterior, fue expresado por el sacerdote en entrevista para dar a conocer su libro “Revelaciones de un misionero: Mi vida itinerante”, escrito en coautoría con la periodista y escritora Karla María Gutiérrez, quien durante meses trabajó de cerca con Solalinde para dar a conocer la vida e ideología del activista y crítico de los errores cometidos por el Gobierno mexicano desde el sentido de la corrupción y las fallas en la protección de los derechos humanos.

“Yo anhelaba este libro, Karlita venía con un plan y un proyecto y yo tenía otro, Mi plan no era hacer una autobiografía que consideraba intrascendente, yo más bien lo que quería era poder reflejar la forma como Dios me había preparado como sacerdote ante este tiempo de cambio de crisis y cómo poder hacerlo en momentos en que la misma institución de la cual salí y a la cual confronté no me reconoce, entonces, de repente presentarme como una opción de formación distinta”, expresó Solalinde.

Legado de una vida

Para Karla María Gutiérrez, coescritora de este libro, el poder trabajar en este libro que busca dar a conocer la vida detrás de uno de los personajes con mayor incidencia en los Derechos Humanos del país le deja una gran satisfacción pues considera que pone en claro sin reservas su visión teológica y su opinión sobre las fallas del sistema político y sobre la corrupción.

“En este libro el padre Alejandro comparte y no se reserva detalles, presenta sus inconsistencias y quiere combatir el mito de Alejandro Solalinde y nos presenta a un hombre centrado, que actúa bajo su conciencia con una profunda fe y nos ubica en sus referentes y lo que lo ha motivado y de esta manera humanizar a este agente de cambio social, político y religioso con tanta relevancia en México y más allá de las fronteras”, expresó la periodista.

Según indicó, uno de los mayores retos que enfrentó durante la construcción de este libro fue el poder realizar su trabajo correspondiendo a la confianza ofrecida por Solalinde, intentando transmitir todas las virtudes y realidades del padre sin dejar de lado su propia voz y experiencias vividas, sin embargo, al final pudieron encontrar ambas visiones para ofrecer al público una interpretación del sacerdote más allá de su trabajo como defensor de los Derechos Humanos. “Este es un legado de Alejandro Solalinde, un testimonio de fe.

Finalmente podemos darnos cuenta que es posible tener una vida y destinarle el tiempo que tenemos de vida a, en este caso, acompañar, defender, profetizar y hacerlo como lo ha logrado Solalinde”, dijo la escritora.

SABER MÁS

¿Quién es Alejandro Solalinde?

De acuerdo con la biografía que describe el sitio oficial del documental “El Albergue”, Alejandro Solalinde es un sacerdote y activista mexicano que ha condenado públicamente los abusos que se cometen hacia los migrantes indocumentados latinoamericanos por lo que ha sido amenazado en varias ocasiones por grupos criminales que lucran con los negocios clandestinos que giran en torno al tráfico de personas, armas y órganos. El 26 de febrero de 2007 fundó el albergue “Hermanos en el Camino” en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, su misión es proporcionar un lugar seguro para los migrantes ofreciéndoles alimento y posada así como asistencia médica y psicológico, además de orientación jurídica.

Ha sido acreedor a diferentes premios y distinciones por su lucha en favor de la defensa de los derechos humanos. Nació el 19 de marzo de 1945 en el Estado de México y en su juventud estuvo en el Instituto Preparatoriano de los padres Carmelitas de Guadalajara donde cursó dos años de Letras Clásicas. El padre Solalinde ha acreditado la Licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la Licenciatura en Psicología y una maestría en terapia familiar sistémica.