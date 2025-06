No hay programa alguno de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) que no resulte una joya. Su director, el maestro José Luis Castillo, es un curador musical experto, que semana a semana recorre a través del talento de nuestros músicos las melodías del mundo, desde las piezas clásicas que nos han hecho estremecer una y otra vez desde hace siglos, hasta aquellas que nos son desconocidas y que navegan en la incógnita de mares recónditos.

No obstante, para el Programa 3 de la Segunda Temporada de la OFJ, la orquesta se prepara para dos conciertos que por sus características, complejidad musical e invitados especiales, resultará en una fiesta inusual, muy pocas veces escuchada, de instrumentos, matices, sonoridades, colores en el aire, en la interpretación del legendario Debussy, y del astro desconocido, pero igualmente, del japonés Toru Takemitsu, con su pieza “From me flows what you call time” (Fluye de mí lo que llaman tiempo).

Pero el momento grande de la noche será cuando la OFJ dialogue con el invitado de lujo del Programa 3, el Ensamble Tambuco, un ensamble de percusión contemporánea originario de México, y considerado uno de los grupos más importantes del mundo en su género. Su propuesta única está marcada por la experimentación sonora, la colaboración con compositores, directores y creadores, y la incorporación de elementos escénicos y multidisciplinarios en sus presentaciones.

Junto con la OFJ, Tambuco dará vida a la joya del Programa 3: “ From me flows what you call Time “. Un remanso de melancolía e introspección, de meditación y de silencio, de colores en el aire y sonidos imprevistos.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director de Tambuco, Ricardo Gallardo, compartió por qué el Programa 3 es una celebración imperdible, inusual para la música a la que estamos acostumbrados, y con un ensamble particular que hará de este programa uno de los más interesantes, atípicos e imperdibles de la temporada.

Sin duda, “ From me flows what you call Time” es una pieza con instrumentos de todo el mundo que llenará a los tapatíos de paz: “Vale la pena comentar que es una oportunidad muy única, muy particular, no sólo porque es una gran obra musical, sino porque al escucharla se podrán apreciar tanto con los oídos como con los ojos unas características que no se encuentran muy comúnmente en la música”, asegura el maestro Ricardo Gallardo, sobre la pieza que Tambuco interpretará junto con la OFJ, y que será una experiencia total en la estética japonesa.

“La pieza tiene un aspecto visual muy atractivo, porque todo el frente del escenario está repleto de más de 40 instrumentos de percusión diferentes y también son diferentes porque provienen de diversas culturas del mundo”.

“Instrumentos de Indonesia, del sureste asiático, mesoamericanos, caribeños. Entonces, la sala se convierte en una cosa muy festiva, y por el lado acústico, es una pieza casi ritualística, que tiene momentos de mucha introspección, meditativa, de pasajes muy hermosos, tanto de la orquesta como por la parte de los solistas. Es muy única la pieza. Después de escucharla, el público se quedará con una gran paz”.

Una inmersión al país del sol naciente

El Programa 3 arrancará con dos piezas de Debussy, “Dos nocturnos” y “El mar”, las cuales son emblemáticas debido a que el maestro francés las compuso inspirado por arte japonés, en concreto por grabados de la estética japonesa Ukiyo-e, con los cuales el compositor quedó maravillado cuando las vio en París en 1889. Es decir: el Programa 3 es un encuentro entre Japón y Francia, pero sobre todo, una inmersión entera al país del sol naciente, con sus matices, colores, sonoridades y musicalidad únicas en el mundo.

“El concierto comienza con música de Debussy, que es música impresionista, pero Debussy estuvo muy influenciado y sorprendido cuando conoció la música de Indonesia, la música de Oriente”, cuenta Ricardo Gallardo.

“Él se sorprendió mucho de ver cómo se construye esta música, de las escalas y los instrumentos utilizados, de la forma de organizar esta música. Por otro lado, vemos a un compositor japonés, Toru Takemitsu, que recibe ambas influencias, y él es muy conocido por esta mezcla que hace, este encuentro del pensamiento oriental y pensamiento occidental. Entonces es muy interesante el programa”.

Por último, Ricardo Gallardo invitó a los tapatíos a no perderse este concierto que por su estilo será único, con piezas que nos llevarán a sitios en los que no hemos estado, y, en palabras del maestro, uno de los mejores de la Segunda Temporada. Pero, sobre todo, la invitación se hace por el mero disfrute de la OFJ, un “bien cultural”, y una de las orquestas más importantes y versátiles de México, según el director de Tambuco.

“El público que asista al concierto va a poder ver y disfrutar un bien muy importante que tienen, y que es su propia orquesta. Es un bien cultural y, es uno de una gran calidad. Creo que no solo el estado de Jalisco, sino la República entera, goza con una orquesta con la calidad de la Filarmónica de Jalisco”, asegura el maestro. “Eso, en conjunto con el teatro y en conjunto individualmente con cada uno de los músicos, ha sido una experiencia de trabajo inmejorable. Creo que sin duda este será uno de los mejores conciertos de la temporada. Esta es una de esas piezas donde uno puede relajarse, cerrar los ojos y entregarse a la escucha. Y esto es muy importante. Este concierto es una oportunidad única, yo diría que imperdible para quien tenga la oportunidad de asistir”, finalizó.

OFJ, Programa 3

Hoy, 20:30 horas, y Domingo 22 junio, a las 12:30 horas.

Boletos desde $100 pesos en taquillas del teatro y boletomovil.com.

CT