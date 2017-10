Con minuto de silencio inauguran Festival Cervantino

En la inauguración de la 45 edición del Festival Internacional Cervantino se brindó un minuto a las víctimas de los sismos que ocurrieron el mes pasado y se afirmó que la cultura debe fomentar valores de pertenencia, de trabajo colectivo, de creatividad, solidaridad y respeto; además debe fortalecer la unión y la identidad comunitaria.

"Hoy México enfrenta enormes desafíos. Ante los difíciles momentos que viven nuestros hermanos de diversos estados y municipios, de comunidades y poblaciones, les enviamos desde este Festival Internacional Cervantino nuestra solidaridad y cariño. La cultura nos convoca a darnos las manos para enfrentar los retos y sembrar las semillas del futuro", dijo la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, durante el acto inaugural que se llevó a cabo en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato.

Y agregó: "Hoy México abre los brazos de manera simbólica en este Festival para agradecer al mundo su apoyo; para el que el arte nos conforte y renueve. La cultura es memoria viva y el arte es una luminosa y permanente reafirmación del ser humano. Desde Guanajuato reiteramos y reconocemos que México está de pie, con la mano solidaria, con el apoyo incondicional, con la respuesta inmediata hombro con hombro, con el puño en alto los mexicanos expresamos en una sola voz nuestro profundo amor por México".

Este año el FIC que se llevará a cabo desde hoy y hasta el 29 de octubre. Presentará a casi dos mil artistas nacionales y más de 600 internacionales de 34 países. Y tiene como invitados de honor a Francia y al Estado de México.

"Este año los ejes temáticos son los centenarios de la Constitución de 1917 y de la Revolución Rusa, bajo el eje central de las Revoluciones. México vivió la primera revolución social del siglo XX y nos entregó nuestra Carta Magna. La Revolución Rusa marcó un cambio de paradigma que cimbró al mundo y definió el siglo XX. Dos revoluciones sociales que se suman a los cambios culturales", indicó García Cepeda.

Asimismo, destacó la trayectoria del director de orquesta Enrique Bátiz, así como el legado de Amalia Hernández en el centenario de su nacimiento, figuras que este año fueron reconocidas con la Presea Cervantina.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, también destacó que con esta edición se manda el mensaje al mundo de que "México está de pie". "Una vez más decimos que México está de pie y hoy decimos que más de 2 mil 500 creadores de 34 países darán esa fuerza, esa energía. La fuerza de este país sobrevivirá", indicó el mandatario.

La directora de la llamada "fiesta del espíritu", Marcela Diez, indicó que en estos momentos en que el país busca recomponerse material y espiritualmente, "nuestros jóvenes nos detienen". Y añadió que el arte nos permite encontrarnos con el otro y entender nuestro tiempo. "El arte nos reconstruye desde dentro, nos alimenta; es la manera más sutil de encontrarnos con la otredad. Por eso, la importancia de estos 19 días con sus 186 actividades en 51 foros, son una gran cantidad de oportunidades que nos permitirán comulgar con otros y hacer un viaje a nuestro interior".

Finalmente, Enrique Bátiz, director artístico de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, agradeció la distinción de la Presea Cervantina. "He sido director por más de cinco décadas y este reconocimiento me obliga a ser mucho mejor de lo que he sido. Trataré de evitar toda referencia a lo que he podido llevar a cabo, que ha sido el cumplimiento de una misión; pero espero seguir llevando el arte musical a muchas más personas porque estoy convencido de que es una de las mejores formas no solamente de permitir escuchar a una orquesta sino que también lleva a la superación del espíritu", dijo.

Al acto inaugural también acudieron Anne Grillo, embajadora de Francia en México; Marcela González, de la Secretaría de Cultura del Estado de México; Luis Felipe Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato, y Édgar Castro, presidente municipal de Guanajuato.