Comunidad cultural de Tonalá solicita reunión con autoridades para defender Museo Nacional de la Cerámica ‘Jorge Wilmot’

Con el propósito de solicitar una cita con el alcalde de Tonalá, Sergio Armando Chávez, el titular de Cultura municipal, Guillermo Covarrubias, o los regidores de la comisión de cultura del ayuntamiento, un grupo de gestores, artistas y promotores culturales dirigieron un oficio a las autoridades –este pasado 12 de junio– en el que solicitan que no se cumpla con los Acuerdos de Cabildo no. 668 y 669, en los que se autorizó la donación del predio municipal ubicado en Constitución 104, en el Centro de Tonalá, Jalisco, que no es otro que la dirección oficial del Museo Nacional de la Cerámica ‘Jorge Wilmot’, el cual cuenta con una superficie de 1,429.446 m2 (metros cuadrados) y donde, se indicó, se busca ubicar el recién creado Instituto Tonalteca de las Artesanías.

En estos términos, de acuerdo con la artesana, promotora y ex Directora de Cultura municipal, María Elena Venegas, en entrevista con El Informador, “nos dimos cuenta de que se realizó este acuerdo de Cabildo en el que se dona la finca a una OPD que se formó el año anterior; lo que parece que buscan es un espacio para la sede física del instituto y se les ocurrió la brillante idea de ocupar la del museo”, una decisión con la que están en desacuerdo.

Defender espacios culturales

De este modo, Venegas reconoce que –como se establece en la misiva que entregaron al gobierno municipal– las autoridades pueden “tener la intención de ayudar a los artesanos y brindarles un espacio para que gestionen recursos y realicen proyectos expositivos, promover y generar mejores condiciones para ellos; eso es muy válido y no nos apartamos de que se quiera cumplir esa deuda histórica, pues no se les ha dado su lugar o espacio digno para difundir el arte cerámico”.

Con todo, aclara la maestra y gestora, “no se construye un proyecto destruyendo otro; y el espacio del museo tampoco resuelve las necesidades de los artesanos. Como comunidad cultural es nuestro deber defender espacios que cuentan ya con una vocación cultural, que ya reconocen los ciudadanos”, sobre todo en un lugar donde se ubicó la primera Casa de Cultura, cuando el maestro José María García Galván fue el primer director de Cultura, y ahí se consolidó nuestro primer museo, en 1985.

Patrimonio tonalteca

Entre los motivos para estar en desacuerdo con los acuerdos de cabildo, expuestos por artistas y promotores en la carta, se destaca que el Museo Nacional de la Cerámica Jorge Wilmot, es un edificio con valor estético y arquitectónico; ahí se resguarda y expone el acervo de arte cerámico que proviene del Premio Nacional de la Artesanía Tonallán, que año con año se incrementa y es un patrimonio de enorme importancia estética, social, cultural y antropológica, creado por los artesanos.

Además, el museo está registrado como Patrimonio Cultural Municipal, Estatal y Federal; pertenece a la Red Nacional de Museos y tiene vocación como punto de encuentro cultural, foro de recitales, teatro y eventos literarios. Los acervos son parte de la identidad y motivo de orgullo para tonaltecas, y están bajo responsabilidad de la Dirección de Cultura y así deben permanecer.

Derechos culturales

Ahora bien, como establece Venegas, esto que se hace en favor del Instituto Tonalteca de las Artesanías “viola la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en el DOF el 4 de mayo de 2021, donde se señala la responsabilidad que tiene el gobierno de proporcionar espacios y condiciones favorables para que los ciudadanos puedan acceder a la cultura”.

De esta forma, de acuerdo con los artículos 1, 3, 6 (que busca hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales), 10 y 12, se violentan “el ejercicio de los derechos culturales” y se pasa por alto que el compromiso de la autoridad es “generar políticas públicas que traigan desarrollo y convivencia armoniosa”, de modo que se persigue que la decisión “sea revocada”.

Con el citado documento se presentaron más de 60 firmas, donde destacan Teresa Figueroa, la propia María Elena Venegas, José Guadalupe Razo, Griselda Olvera, Mario Morgado, Gilberto Díaz Jarero, Abigaíl Ramírez Limón, Elizabeth Nuño, Martha Suárez, Ricardo Becerra, Diana Garcidueñas, Fabiola López Ibarra, Federico Cruz, Diana Marisol Gutiérrez Medina, Yossimar Ramos Gálvez, Daniel Arana Rojas y María del Carmen Marín Lucano, entre otros.

María Elena Venegas

Promotora cultural. Integrante del Colectivo Feminista Las de Tonalá. Ex subdirectora de Cultura y ex directora de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá. Promotora del Encuentro Tradicional de Mariachi y del Fandango Barrial, ambos eventos en Tonalá.

