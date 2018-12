Cómo superar el duelo con "Posdata, te amo"

Cecelia Ahern escribió “Posdata, te amo” en 2002, cuando tenía 21 años, “literalmente en pijama en mi cocina”. Quince años después de su publicación y con el mismo número de libros publicados bajo el brazo, la autora irlandesa llegó a Guadalajara para promocionar su ópera prima, publicada por Random House.

Volviendo la mirada hacia su primer trabajo literario, Ahern señala que ella misma ha cambiado como escritora, y que esta evolución se nota cuando uno compara sus trabajos más recientes con “Posdata”.

“Obviamente he tenido más práctica y mi estilo ha virado a cosas un poco más oscuras, pero estoy orgullosa de ‘Posdata, te amo’ y de la manera en que cambió mi vida. Pero también estoy orgullosa de la manera en que mis libros han mejorado conforme he ido madurando. Hay cosas que cambiaría, pero eso no lo volvería una mejor historia. Ese es lugar en el que estaba emocionalmente cuando escribí la novela y fue muy importante vaciar todas esas emociones en ella. El lenguaje, las descripciones quizá podrían ser mejores, pero creo que la escribí en el momento correcto de mi vida”.

El libro cuenta la historia de “Holly”, quien tras la muerte de su esposo y pareja desde la adolescencia recibe una serie de cartas que este escribió para ella y que debe abrir una vez al mes de manera póstuma. Estas cartas tienen instrucciones que serán una vía que la protagonista deberá recorrer en aras de rehacer su vida.

“Es una historia sobre el duelo y, más que el amor, trata de la pérdida de éste. El personaje también pierde su identidad y su lugar en la vida. Entonces necesita encarrilarse de nueva cuenta. Es una historia de amor, definitivamente, pero no solo eso”.

“Holly” es una mujer que se encuentra estancada en la vida tras enviudar, mientras a su alrededor, la gente cercana a ella continúan con su vida. Mientras ella lidia con su pérdida, sus amigos viven cambios en su vida como tener hijos o contraer matrimonio.

“Ella llega a un punto en el que se pregunta si será capaz de seguir adelante mientras espera por las cartas. Está atrapada en su dolor. Pero él lo que busca es ayudarla a procesar el duelo, le da todas estas actividades para que se divierta un poco”.

Sin embargo, la autora piensa que lo mejor de la novela ha sido el saber cómo ha ayudado a otras personas a superar una pérdida. Afirma que “ha recibido un montón de cartas de gente a la que le recomendaron la novela por sus terapeutas, o por amigos que experimentaron el mismo duelo. O por personas que han recibido cartas, no exactamente como las del libro, sino más bien como regalos de personas queridas que han muerto. Esta es una historia muy cercana al corazón de la gente porque todos experimentamos el duelo. Me han compartido cosas muy personales, algo muy conmovedor para mí”.