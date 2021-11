Coco Álvarez mira “De frente al vacío”

Este día se inaugura, en un espacio no convencional de la zona centro de la ciudad, la más reciente exposición del artista visual, músico y galerista, Jorge Coco Álvarez. Así, este conjunto de obra reciente -en la que ha trabajado dos años y para la que contó con la curaduría de Jose Dávila- lleva por título “De frente al vacío”, una frase potente que, revela el artista, le “llegó” a la hora del desayuno, como una sentencia “de esas que aparecen cuando uno está en una situación que poco o nada se relaciona con el producto final. Pero me encantó”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Entablar un diálogo

Con todo, detalla el artista, se relaciona con su trabajo porque “la mayoría de mis piezas surgen como de la nada; rara vez planeo una pieza, más bien son encuentros, como si fuera música aleatoria que surge sin un motivo preconcebido. Eso me gusta mucho, porque me mantiene asombrado ante lo que hago. Claro, no siempre funciona, pero cuando ocurre, me llena”.

Asimismo, a sus piezas, comenta Álvarez, “también les dejo una especie de vacío, de manera que la gente que las aprecia pueda participar de ellas. El arte que está hecho por completo, que dice todo en una sola vista, como que a mí no me dice mucho ya. Me gustan las piezas con las que se puede entablar un diálogo, que poseen una ventana por la que puedes entrar a participar”.

Zen, viajes y diversidad

Con tres producciones discográficas en su haber, Álvarez asegura que hay más paralelismos entre su labor plástica y la música; “se nota como he ido simplificando las cosas. Siempre me encantó el budismo zen y tuve el privilegio de visitar monasterios en India y China, y siempre fue el concepto del vacío lo que más me atraía. Yo creo que todo se une en esta exposición, estos viajes internos y externos que he tenido gracias al arte. Siento que me voy acercando a algo que no puedo nombrar; y me gusta mucho”.

Objetivo. Con las piezas que presenta el artista invita a que la gente le pierda el miedo al vacío. El Informador/ G. Gallo

La obra de Álvarez, que se caracteriza por la diversidad de materiales y formatos que confluyen en sus piezas, distingue y “tiene muchísimo que ver” con lo que se conjunta en “De frente al vacío”; además, indica, “a veces pasa que el trabajo me absorbe y como que dejo de observar las cosas, eso me gusta porque a veces llegan ‘ojos frescos’ a mi obra y perciben algo que no vi yo en su momento”.

Frescura en la mirada

De lo anterior se desprende la invitación que hizo al artista Jose Dávila para que se encargara de la curaduría, para que con esa mirada de frescura “le otorgara un sentido a todas estas piezas sin sentido que a veces surgen en mi trabajo”.

Álvarez, en este sentido, no oculta su confianza y admiración por Dávila que, invitado al taller del también músico, “observó mi trabajo siempre con una mirada profunda, me dijo de caminos que creía yo podía explotar; él se clavó en sus observaciones, me ayudó muchísimo a escoger, definir y comprender lo que yo estaba haciendo”.

Al final de ese proceso, asegura Álvarez, “me atreví a pedirle que hiciera la curaduría. Y la idea le gustó tanto que me resultó inspirador. Yo creo que, para llevar a cabo esta exposición, ha nacido un equipo de trabajo muy padre entre Jose y yo”, finaliza.

TOMA NOTA

Inauguración

Apertura de “De frente al vacío”, obra de Jorge Coco Álvarez, con la curaduría de Jose Dávila, hoy, en Morelos 920/ Zona Centro, de 19:30 a 22:30 horas. En exhibición: del 18 de noviembre al 4 de diciembre.

MQ