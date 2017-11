Claudia Piñeiro y las maldiciones de la política

La escritora Claudia Piñeiro no sabía que la novela que se proponía escribir iba a tratar de política. En un inicio, solo había una imagen de un joven y alguien más, quizá un padre, quizá un jefe o un maestro. Un líder, a fin de cuentas. Estos dos personajes caminan por una playa y el líder le informa al joven que tiene que hacer un sacrificio por él.

A partir de esta escena la argentina construyó su más reciente novela “Las Maldiciones”, editada por Penguin Random House, aborda la relación entre “Román Sabaté”, un joven común y corriente y “Fernando Rovira”, aspirante a gobernador de Buenos Aires. Ellos son las figuras que caminan por la playa en la imagen inicial en la cabeza de Piñeiro.

“Yo todavía no sabía que esto iba a transcurrir en la política. Solo me preguntaba: ¿A qué se dedican estas personas? ¿Por qué hay esta relación de amo y esclavo al estilo de Hegel? Y me pareció que la política era un mundo muy pertinente para esa relación”.

"Cuando yo estaba escribiendo esta novela lo que pensé fue que la gente ya iba a estar harta de que le hablen de política".

A partir de ahí, se desarrolla una trama de intrigas y tensión con el mundo político como telón de fondo. “En Argentina hemos votado todos los años desde algún tiempo por los distintos tipos de elecciones. Es muy difícil evocar un año sin ellas. Cuando yo estaba escribiendo esta novela lo que pensé fue que la gente ya iba a estar harta de que le hablen de política”, explica.

Sin embargo, reconoce que es inevitable que los temas presentes en “Las Maldiciones” no sean de una forma u otra producto del tiempo en que surge. “Sí tiene que ver con los tiempos en todo el mundo: en México, en Argentina, en Estados Unidos. En todos estos países donde la política se hace más desde la publicidad que desde una ideología de base. Pero eso es una situación mundial”.

Influencia actual

Piñeiro menciona por ejemplo los resultados de comicios recientes en países además de Estados Unidos y el impacto que esto pudo tener en la redacción de su obra, la autora comenta: “Yo escribo novelas muy apegadas a lo que se vive ahora. Los personajes se mueven en el mundo en donde lo harían si estuvieran con nosotros. Y este es el mundo que nos toca vivir. El año pasado no solo fueron las elecciones en Estados Unidos, también la votación por la paz en Colombia o el Brexit, en Reino Unido. Quizá la gente más joven podía pensar que era imposible que ganaran ciertas opciones y, sin embargo, ganaron”.

Cuando se le pregunta sobre los conflictos que mueven a sus personajes, la escritora explica “La gran diferencia entre los dos personajes es que hay uno con gran una ambición de poder mientras el otro simplemente entra al mundo político por casualidad, porque tiene que trabajar en algo”.