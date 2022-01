Claudia Piñeiro cuestiona la fe desde “Catedrales”

La autora argentina Claudia Piñeiro habló con esta casa editorial sobre su nuevo libro, “Catedrales”, editado por Alfaguara. En él, la autora aborda el tema religioso desde el fanatismo y el concepto de poder, lo desarrolla también a través del suspenso y otros elementos que van enriqueciendo la obra, porque también pone sobre la mesa el contexto feminista.

“Las mujeres probablemente nos tenemos que revelar más contra la religión, no pensada como un acto de fe, porque una puede tener fe en el Dios que le parezca. Pero dentro de las distintas religiones, hay hombres en las jerarquías eclesiásticas que van poniendo normas y que a las mujeres nos han complicado la vida a lo largo de los años y en muchas cuestiones”.

En la novela se establece la relación de tres hermanas, una de ellas ha sido asesinada de manera violenta, descuartizada y sin muchos datos de quién perpetuó el crimen, otra es una fanática religiosa y la que inicia la narrativa, luego del asesinato de su hermana, rompe con la religión y se declara atea.

“La novela comienza con esta mujer que se planta y dice: ‘Para que voy a seguir diciendo que creo en Dios, si no creo en él. Entonces me libero y puedo hacer otras cosas’”. La familia de estas tres hermanas ha sido religiosa siempre, aceptando las normas y los preceptos, “pero esto a ellas las iba acotando en un (mismo) estilo de vida, pero a esta hermana no le funcionaba y la otra se quedó ahí, muy seguidora de esas normas”.

Sin embargo cuando “Lía”, el personaje que inicia el relato, se declara atea, lo dice con cierto resquemor derivado de los prejuicios sociales, como aquel que revela su orientación sexual para salir del closet. “Alguno de los autores que leí con respecto al ateísmo dijo que la próxima salida del closet será la de los ateos”.

Luego del asesinato de “Ana”, la hermana menor, el fantasma regresa 30 años después para revolucionar las emociones de esta familia. Así que el concepto de religión según las creencias y las bases de cada quien también se pondrá sobre la mesa, a Piñeiro le interesa tener distintos puntos de vista sobre un mismo concepto.

Lleva sus palabras a Netflix

Sobre su perspectiva actual de la religión, resalta Claudia que por un lado hay mucha fe religiosa y por otro, mucho cuestionamiento sobre cómo la religión se mete en la vida de las personas. “El año pasado hice una serie con Marcelo Piñeyro que se llama ‘El reino’ y que está en Netflix. Es sobre un pastor evangelista que se asocia con un partido de derecha para ganar las elecciones. Y eso es algo que se ve en toda la región, uno lo que ve es que generalmente coinciden las agendas de los partidos de derecha con lo anti LGBT o lo anti derechos de la mujer o de no educación sexual para los niños; coinciden entonces, juntan fuerzas y van a imponer desde el Estado cuestiones de la religión que deberían estar fuera”.

Sobre la serie “El reino”, actualmente Claudia está escribiendo con Marcelo la segunda temporada de la serie. Comparte que le gusta mucho desarrollarse como guionista. “Al ser escritora, una escribe completamente en soledad, pero cuando eres guionista no. Yo que escribí esta serie con Marcelo, nos juntamos, conversamos, cada uno regresó a su casa y volvimos a juntarnos. Entonces, hay como un intercambio que en la novela y el cuento no existe, porque uno está solo todo el tiempo”.

Finaliza al reiterar que en el oficio del guionista hay un intercambio, que lo que se escribe no muere ahí, sino que es el inicio de un proceso de representación, “donde un actor le va a agregar cosas y el musicalizador otras. Entonces, aquello tan chiquito que escribiste, va creciendo y va tomando volumen, me gusta mucho ver ese crecimiento”.

MQ