Clau Reads Books: Entrevista con la escritora y booktuber con más de 70 millones de vistas

Desde sus inicios como bookfluencer hasta su actualidad como escritora, Clau Ramírez Lomelí ha pasado los últimos 10 años dedicada a su amor por los libros, en versión siglo XXI.

Primero como creadora de contenidos en YouTube, y hoy también como escritora que presenta la última entrega de su trilogía, la joven nacida en 1991 en Monterrey fue la invitada principal de la 7ma edición del Encuentro Internacional de Bookfluencers que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires, que este lunes culmina su edición 2023.

La escritora y comunicadora mexicana con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales, y cientos de videos que superan las 70 millones de visualizaciones en su canal @ClauReadsBooks, conversó con El Informador sobre su carrera y sobre el fenómeno de la Literatura Juvenil en plena era digital:

¿Cómo te convertiste en "booktuber"?

A mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer. Recuerdo que en mis años de universidad empecé a leer más, más y más. Cuando me di cuenta, estaba leyendo 50 libros al año. Y dije, ‘son tantas las historias, que quiero platicar con las personas’, pero no hallaba con quién.

Me acuerdo que empecé a buscar en internet algún foro o algo y me encontré con gente que hablaba de libros en YouTube y me sorprendí. Nunca se me había ocurrido. Eso fue en el 2013. Los vi y dije ‘yo quiero hacer eso’. Pero no fue tan fácil porque era una persona muy tímida -y lo sigo siendo-, pero YouTube me ha ayudado. Entonces, me tardé como un año en animarme. Y dije, ‘sí, quiero hablar de libros’, entonces ya a inicios de 2014 empecé a hacerlo.

¿Qué edad tenías en ese momento?

Tenía 20 años, estaba terminando la universidad.

Y hoy tienes una maestría en Comunicación. Pero, ¿cuál es tu carrera de grado?

Es Diseño Industrial (se ríe).

¿Por qué ese mundo -a priori- tan distinto al de la Literatura y los libros que te apasionan?

Yo quería estudiar Letras, pero mis papás me decían que “de Letras no se vive en México”. Yo siento que ellos querían lo mejor para mí y por eso me sugirieron que hiciera una ingeniería. Y Diseño Industrial no es Ingeniería, pero sonaba como una ingeniería, sonaba “ingenieroso” –bromea Clau.

Mis papás aceptaron que estudiara eso (Diseño Industrial). Siempre me ha gustado crear, crear historias, crear personajes, crear con las manos, crear arte, siempre me ha gustado dibujar también, entonces dije, ‘bueno, si no puedo estudiar Letras, quiero seguir creando’. Y así estudié Diseño Industrial, pero no me gustaba tanto. Mi hobby siempre fue escribir.

Mencionaste que justo antes de iniciarte como booktuber no tenías con quién hablar del tema de los libros que tanto te apasionaba… ¿Qué les dirías a las chicas y chicos que tienen interés por la lectura, pero que no encuentran en su círculo físico cercano con quién compartirlo?

Hoy es más fácil. Cuando yo recién empecé apenas estaba esto de subir contenidos sobre libros a YouTube, pero ahora tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Wattpad para que compartas tus historias. Incluso si no te gusta mostrar tu cara, puedes agarrar Instagram o agarrar Wattpad y subir tus historias, subir fotos.

Creo que es bonito encontrar comunidad. Entonces, mi consejo es ese, que traten de buscar comunidad en redes sociales, incluso si les da pena que los vean, hay un lugar para todos. Es muy bonito ver cómo ha crecido esto de los libros. Antes era más difícil, pero a mí YouTube me ayudó a darme cuenta de que leer no tenía que ser solitario.

Cuando empezaste, ¿tenías referentes que te gustaba seguir? Cómo fue ese proceso desde la visualización de otros a ser vos misma una booktuber?

Claro que tenía. Creo que mi referente principal fue Raiza Reveles (@RaizaRevelles99). Ella fue la primera en México que empezó a hablar de libros (en redes socials). Justo yo descubrí la comunidad de YouTube de libros por su canal, y creo que ella fue mi mayor inspiración. Me acuerdo que veía sus videos todo el tiempo, y ella recomendaba otros booktubers, y así encontré a más personas en la comunidad. Y, curiosamente, la mayoría éramos de Monterrey. Y yo vivo en Monterrey, entonces nos hicimos amigos, y fue bonito porque también se hizo esta cercanía en persona.

Me acuerdo que, al inicio, mis videos los veían creo que menos de mil personas, pero para mí ya era un montón. Imagínate, pues, 500 o 600 personas que lo ven y te están comentando cosas como ‘ay a mí también me encantó ese libro’ o poniendo a debatir ‘a mí no me gustó por esto’… Todo muy respetuoso, todo muy bonito y se armaba un diálogo muy interesante.

Después me fui dando cuenta de que nos empezamos a hacer como amigos. Obviamente es una relación “parasocial”, pero yo sí los considero mis amigos, ¿sabes? O sea, aunque no los conozca en persona y ellos no me conozcan en persona -sólo conocen lo que ven en pantalla-, pues les tengo confianza y son como mi lugar seguro. Es bonito porque se hizo una comunidad ya muy grande, somos casi 700 mil, y es una comunidad a la que quiero mucho.

¿Cómo te llevas con que tus videos hoy tienen casi 70 millones de reproducciones ?

(Sonríe, alegre y con timidez) Veo el número y no me la creo. Sólo, pues, me gusta seguir hablando de libros. Mentiría si te dijera que no me importan las vistas, porque sí importan porque ya es mi trabajo. Yo ya trabajo de libros, entonces sí trato de que el desempeño del video sea bueno, pero si me pongo a pensar en cuánta gente realmente lo está viendo me moriría de vergüenza. Yo ya no me puedo volver a ver, lo grabo, se lo mando a mi editora –yo edité mis videos por muchos años pero ahora tengo una editora- y ya no lo vuelvo a ver. Lo reviso a ver si quedó bien, y si quedó bien, se edita, se sube y ya.

La bookstagramer y escritora mexicana firma uno de los ejemplares de su último libro a una de sus lectoras. Cientos de seguidores hicieron largas filas para que Clau les firmara un ejemplar y se tomara una foto con ellos. Gentileza FIL Buenos Aires

¿Y cómo surge la faceta de escritora? ¿Cómo llegas a esta trilogía que actualmente estás cerrando al presentar su tercer tomo?

Esta idea se me ocurrió cuando yo todavía estaba en la universidad. Yo tenía una pequeña idea de que me gustaría hacer un personaje que represente al Sol y un personaje que represente a la Luna, y ahí quedó. Pero nunca se fue la idea. En 2016 decidí empezar a escribirla. No tenía contrato con editorial ni nada, sólo la quería escribir.

Entonces, en mi canal de YouTube se me ocurrió hacer una serie que se llama “Clau escribe” y ahí iba poniendo: ‘se me ocurrió esta idea, creé este otro personaje, y miren esto’. Yo hacía como moodboards de inspiración. Entonces, empecé a hacer una serie de mi proceso de escritura y así es como, en algún punto de la serie, me contacta Editorial Planeta en México y me dicen que estaban interesados en leer el manuscrito cuando acabara y yo no lo podía creer.

Se publicó El príncipe del Sol en 2018, La ladrona de la Luna en 2019 y luego nos atravesó la pandemia y queríamos que el cierre fuera con lectores. Con los otros dos libros nos acostumbramos a hacer como una gran fiesta en Ferias del Libro, con los lectores, y no queríamos que el final (de la trilogía) saliera en pandemia. En ese intervalo salió Las memorias de Fenrai, que es como una guía a todo el universo creado por mí, y luego ya a finales de 2022 salió La corte del Eclipse, que es el final de la saga. Fue muy raro porque siempre he escrito, a mí me gusta mucho escribir fanfiction, pero nunca había terminado una historia mía propia que sea más de un libro.

Me cuesta mucho estar orgullosa de mí, a veces, nunca me creo mis logros y siempre creo que pude haberlo hecho mejor o que no fui suficientemente buena. Pero, con el final de la trilogía, me siento orgullosa de que lo logré, pude terminar una historia completa y hay lectores a los que les gusta, hacen fanfics, hacen fanarts, hacen teorías, se disfrazan. Se formó una comunidad muy bonita y creo que eso es algo de lo que sí me puedo sentir orgullosa.

¿Lo presentaste en la FIL de Guadalajara este cierre de la saga?

Sí, lo presenté en la FIL de Guadalajara, en un salón con 800 personas, y estuvo muy bonito. Y también lo pude presentar ahora aquí en la FIL de Buenos Aires. Tuve mi evento como autora, la firma de libros duró como seis horas, estuve muy sorprendida.

En mi país hago tours más seguidos y ya voy conociendo a mis lectores y ya sé qué esperar en cada ciudad, pero cuando es internacional, siempre está el miedo, ‘y si no va nadie’. La verdad siempre es bien bonito y es una gran sorpresa recorrer los diferentes países y ciudades, como en este caso Buenos Aires.

A parti de ese recorrido por México y por otros países, ¿cómo ves el fenómeno booktuber y también a los lectores en Latinoamérica?

Yo veo que los jóvenes cada vez leen más, los jóvenes cada vez alzan más la voz. Siento que antes la Literatura Juvenil estaba muy olvidada. En las librerías teníamos la sección de Infantil, la de Adultos y la de Clásicos, y no había una sección Juvenil. Esto lleva, si acaso, 10 años que se empezó a hacer y me da mucho gusto porque también los jóvenes están encontrándose en las páginas de los libros, pero también se están animando a escribir, a ser escuchados.

Cada vez encuentro más Literatura latinoamericana, antes era difícil encontrar Literatura Juvenil de Latinoamérica. Y cada vez hay más. Me da mucho gusto todo esto. Además, en la fantasía, que es mi género favorito, también veo que cada vez hay más mujeres. Por muchos años fue un género dominado por hombres, entonces me da mucho gusto que cada vez haya más mujeres.

...Y que las y los jóvenes escriben para jóvenes, ¿no?

Claro, es que antes no pasaba. La Literatura Juvenil que había estaba escrita por adultos. En inglés, este fenómeno se llama “own voices”, esto es la aparición en la Literatura de las propias voces de los jóvenes, también de la comunidad LGBT, de autores de otros países. Es bien bonito y me da mucho gusto que esto esté pasando.