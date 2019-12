"Clandestino", realidades desde la infancia

Los niños entienden todo y si se trata de un conflicto político, también. Para Andrés Acosta era importante explorar cómo la inocencia y cotidianidad de una pequeña niña se ven impactadas por aquellas situaciones que erróneamente se piensa son “solo cosas de adultos”.

A través de “Clandestino”, Andrés Acosta comparte de la historia de “Magui”, una niña que de manera cruda descubre lo que es una persecución política y cómo la diferencia de ideologías sociales es capaz de fracturar la armonía de un hogar y ver a sus padres distanciados y con la angustia en cada respiro.

Originario de Chilpancingo, Guerrero, Andrés Acosta es el nuevo Premio Barco de Vapor 2019 impulsado por editorial SM, y es gracias a la narrativa peculiar de su propuesta que, tanto niños y adultos, tienen la posibilidad de aventurarse a una historia en el que, una vez más, la realidad supera a la ficción.

Andrés señala que la historia de “Magui” es tan cierta como replicada en muchas partes de América Latina, en donde las persecuciones políticas irrumpen y sacuden infancias que nada tienen que ver con el epicentro del conflicto.

“Es una historia real que sucedió hace algunos años en un país de Latinoamérica y que curiosamente se ha vuelto algo muy actual. Hay ciertas situaciones que se viven en todos los países y reviven estas condiciones políticas difíciles para una niña”, puntualiza Andrés Acosta al detallar que esta historia llegó a su vida por charlas cercanas, además de también ser testigo, tiempo atrás, de las situaciones complejas que en materia política ha vivido Chile, en donde la historia de “Magui”, durante los años 70.

“Me ha tocado ser directamente escucha de todas estas historias orales que he recabado para este libro. Me puse en los zapatos de ‘Magui’ imaginándome cómo vería una niña con sus recursos propios una realidad abrumadora y de la que no sabe qué es lo que está sucediendo exactamente”.

Una constante en “Clandestino” es el desinterés o poca preparación y sensibilidad de los adultos para abordar temáticas complejas para un niño.

Por último, la presentación del Premio El Barco de Vapor por “Clandestino” de Andrés Acosta, es hoy a las 17:00 horas, en el salón 2, planta baja, de FIL. Modera:Toño Malpica.