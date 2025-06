Los espacios laborales, sin importar el gremio, suelen ser un microuniverso de calamidades y de insidias, de violencias silenciosas, de infiernos a puerta cerrada. Espacios en los que un candidato se presenta a una entrevista sin saber qué es lo que dicen de él tras una sonrisa falsa; espacios en donde los asistentes no tienen ni voz ni voto, ni son vistos ni apreciados, y donde el mismo mecanismo de la empresa los obliga a callarse, y por lo tanto se perpetúa. No tiene relevancia cuál es el giro de la compañía ni en qué se especializan; su lógica interna funciona así.

“La mosca en la pared” es un cortometraje que refleja esta realidad que no se había abordado de manera tan puntual en el cine mexicano, y que compite en la categoría Hecho en Jalisco en la edición 40 del Festival Internacional del Cine en Guadalajara.

Escrita y protagonizada por la actriz tapatía Rossana de León, y dirigida por Mar Novo —también originaria de Guadalajara— el cortometraje denuncia lo que ocurre en las empresas a puerta cerrada, desde la perspectiva de las personas que se encuentran en la parte más baja de la jerarquía, y de las que pretenden incorporarse a este sistema sin saber lo que se dice de ellas tan sólo por el hecho de querer entrar.

“‘La mosca en la pared’ es un proyecto completamente personal”, comparte Rossana de León en entrevista con EL INFORMADOR sobre el cortometraje que ella escribió y protagonizó. “Es mi historia como asistente de casting, trabajé cinco años como asistente de casting en Ciudad de México. El cortometraje es una reflexión de lo que es ser esta persona invisible en los cuartos, en cualquier trabajo en el que hay jerarquías; esta persona que lleva el café, que toma notas, y que se encuentra donde están sucediendo cosas importantes, pero no puede hablar, no tiene ni voz ni voto. Sólo está ahí. Esas son “las moscas en la pared”.

Lo que ocurre a puertas cerradas

La experiencia que vivió sacudió de tal maneraa Rossana de León que la llevó al terreno de la inspiración y la hizo una historia que poco tiene de ficción, porque ocurre a diario, todo el tiempo y a cada instante en cualquier empresa y se aplica a cualquier circunstancia en la que un candidato se siente vulnerable al asistir a una entrevista y no tener idea de qué están diciendo de él a puerta cerrada, y la invisibilización sistemática de los asistentes, que no tienen ni voz ni voto, que son simples peones prescindibles de un mecanismo cerrado, inaccesible, que se defiende a sí mismo.

“El cortometraje habla de mi caso específico en el que tomé este trabajo como asistente de casting y lo que pasó fue ver cómo los directores y los productores hablaban de los actores cuando terminaban los casting. Quise mostrar un poco lo que yo veía, lo que escuchaba, porque es un ambiente sumamente violento que puede vivir mucha gente en cualquier tipo de trabajo. Yo tenía que salir, dar la cara, sonreír y ser amable con los actores después de ver cómo los acababan tras puertas cerradas, y era algo que tenía muy normalizado, escuchar cosas horribles y luego salir a sonreírle a la persona de la que habían dicho eso. Yo he sido la mosca en la pared. Así es como nació la historia”.

Lucha contra sus propios miedos

Mar Novo, directora de Guadalajara, quedó enganchada con el guion y se sumó al proyecto, y fue así como “La mosca en la pared”, adquirió vida.

El cortometraje, si bien en primera instancia representó una especie de miedo para la actriz por la situación un tanto vulnerable y comprometedora en que podía ponerla, terminó siendo un proyecto liberador al entender que era una historia que valía la pena ser contada, pues conectaba con todos; es algo en lo que, sin importar el medio, hemos atravesado en determinado momento de nuestras vidas. La invisibilización de nuestro trabajo, el no saber qué dicen de nosotros tras puertas cerradas, ese universo de insidias que en “La mosca en la pared” se desarrolla en una sala de casting, pero que en la vida real ocurre en cualquier oficina, espacio y ámbito. Rossana de León supo que el esfuerzo había valido la pena cuando el cortometraje entró a concurso en el FICG, lo cual la llenó de orgullo.

“Fue muy liberador”, confiesa la actriz. “Al principio fue un proceso psicológico muy fuerte porque obviamente me daba miedo. Yo pensé que las personas con las que había trabajado me iban a odiar que, aunque es una situación que pasa todos los días, desde mi lugar de actriz pensaba que ya nadie me iba a querer dar trabajo porque estaba hablando mal de ellos. Era el temor a las consecuencias de cualquier persona que está en esta posición que no es de poder, cualquier persona que alce la voz, el miedo de ‘me van a correr’. Pero ahora ya no tengo miedo, y estoy en una etapa de mucha liberación, que pase lo que tenga que pasar. Es un tema del que tengo que hablar, y más liberación sentí cuando la gente se identificó con el cortometraje, cuando me dieron las gracias, cuando me dijeron gracias por escribir esto, gracias por hablar de este tema. Sentí que eso me liberaba, que me empoderaba. Fue un proceso de un año y medio de pasar por temores hasta este punto de liberación”.

“La mosca en la pared”, que compite en la categoría “Hecho en Jalisco” será proyectada durante el FICG, que tendrá lugar del 6 al 14 de junio del 2025. Una muestra de talento jalisciense de la mano de dos mujeres que no temieron en alzar la voz ante una violencia que todos hemos padecido alguna vez en algún punto de nuestras vidas —si es que alguna vez se acaba—, con ese brillo y esencia indiscutible que sólo puede dar el cine.

Proyecciones

Sábado 7 de junio, a las 11:40 horas, en la Sala 3 de la Cineteca FICG.

a las 11:40 horas, en la Sala 3 de la Cineteca FICG. Domingo 8 de junio, a las 15:00 horas, en el Cineforo.

a las 15:00 horas, en el Cineforo. Martes 10 de junio, a las 11:40 horas, en la Cineteca FICG - Sala 01 Guillermo del Toro.

*Cineteca FICG, ubicada en Avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Nte, Zapopan.

*Cineforo, ubicado en Avenida Juárez 976 piso menos uno, Col Americana, Americana, Guadalajara.

CT