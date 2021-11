Christian Bendayán muestra la “Purga” de la Amazonía peruana

De visita por primera vez en México, el artista plástico y curador Christian Bendayán será el responsable de inaugurar una de las primeras jornadas culturales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), siendo el Museo de las Artes (MUSA) el espacio que albergue a “Purga”, exposición con la que Perú, país invitado de honor a la fiesta literaria, mostrará parte de su cosmovisión desde la tradición y esencia de los pueblos originarios de la Amazonía peruana.

Previo a la inauguración que “Purga” tendrá esta noche en el MUSA, Christian Bendayán, en entrevista con EL INFORMADOR, ahonda en los detalles que dan forma a esta muestra integrada por más de 20 piezas que transitan entre la pintura, el collage, el video y la cerámica, siendo este montaje el que reactiva las exposiciones internacionales del autor tras ausentarse presencialmente de las galerías, bienales y museos a raíz de la pandemia.

Christian Bendayán, nacido en 1973 en Iquitos, Perú, explica que “Purga” es una palabra constante en el cotidiano de la Amazonía, al ser un proceso de limpieza que se realiza para reiniciarse, para tomar vuelo al dejar atrás todo aquello que no es de beneficio, por lo que migrar a la pintura esta experiencia que el mismo ha atestiguado fue clave para acercar al espectador a un diálogo sobre cómo también las purgas están presentes en el día a día en nuestra forma de convivir y relacionarnos con la naturaleza.

“La purga es una palabra que usamos mucho en la Amazonía peruana para referirnos a un proceso de limpieza del cuerpo y del espíritu, son diferentes etapas y la purga es una de ellas; en la uno: toma un purgante natural para arrojar todo lo contaminado con lo que puede estar el cuerpo, pasamos por una dieta con alimentos vegetales, peces pequeños, plantas, en diferentes horarios del día, puede llevarte una semana o hasta meses”.

Christian Bendayán resalta la importancia de realizar purgas espirituales y físicas para volver a nacer y reorganizarse en cada ámbito de la vida, haciendo énfasis también en cómo este concepto está más que nunca presente y necesario ante las diversas situaciones que enfrenta cada sociedad y el mundo en general, en donde la desvinculación con la naturaleza es evidente y la polarización entre las personas también se manifiesta cada vez con más fuerza.

“Creo que la Amazonía y diversas culturas nos plantean retomar esa relación de respeto, de diálogo con otros elementos de la naturaleza. Quizá es la lectura que se le puede dar a ‘Purga’, justo hay una obra que da nombre a la exposición, tiene que ver con eso, reencontrarnos con otros seres, aprender, ver cómo se relacionan las plantas, los animales, cómo nosotros hemos ido desconectándonos de una naturaleza saludable para imponer nuestra ley, la cual no respetamos, creo que eso nos está pasando factura en este momento”.

Pieza que forma parte de la muestra: “Purga”. ESPECIAL

En constante transformación

Bendayán, con amplia trayectoria en exposiciones y concursos internacionales como la Bienal de Venecia, detalla que las obras que integran a “Purga” fueron elaboradas en los últimos tres años, además de sumar nuevas piezas creadas especialmente para su encuentro en Guadalajara: “Purga es una especie de revisión de mi obra pasada, los últimos momentos de una etapa que duró muchos años y que ahora comienza dar señales de cambios radicales”, comenta al referir cómo en su proceso creativo las purgas y depuraciones también son constantes para concluir una obra, pues incluso, algunas piezas llevan tras su estética final otras obras que fueron transformándose a lo que inicialmente concibió para el lienzo.

“Mi obra ha sido acompañada de mi labor curatorial, que como curador he desarrollado más de 60 exposiciones entorno a diferentes etapas productivas y momentos históricos de la Amazonía y su arte. He ido buscando mis propios referentes, en algún momento fue con el arte popular urbano, callejero y me vinculé con varios artistas, estaba muy marcado por esa experiencia, luego trabajé con la parte histórica, la pintura del siglo XX, rescatar la imagen de figuras que fueron importantes, todo esto marcó gran parte de mi producción”.

Agéndalo

Inauguración de la exposición “Purga” del artista peruano Christian Bendayán, en el MUSA, a partir de hoy a las 20:00 horas; en tanto que a las 16:30 horas se ofrecerá una charla presencial con el autor en el patio del museo. El ingreso será con previo registro en Facebook.com/museodelasartes. La exposición permanecerá abierta al público gratuitamente hasta el 27 de febrero del 2022.