Chapala: El pianista César Reyes ofrecerá recital de piano

Este próximo jueves 22 de septiembre el Centro Cultural González Gallo de Chapala hospedará un evento muy especial, se trata de la presentación del pianista Cesar Reyes, quien visita el recinto para ofrecer un recital con un repertorio finamente diseñado para el disfrute del público de la Ribera del lago de Chapala.

Así, el pianista y musicólogo César Reyes, reconocido internacionalmente como uno de los más importantes promotores de la música mexicana y latinoamericana, se ha presentado en importantes escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Palacio de Bellas Artes y Teatro de las Artes en la Ciudad de México y durante la Semaine Internationale de Piano et de Musique de Chambre en Blonay, Suiza.

Ha sido invitado a ofrecer conferencias-recitales para la Society for American Music, American Musicological Society, Yale University, State University of New York, University of New Mexico y en el Conservatoire Cantonal du Valais en Sion, Suiza. Por otra parte, es fundador y director musical del Festival de Piano y Canción Latinoamericana de Nueva York, evento único en su género en los Estados Unidos.

Asimismo, realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y en la City University of New York. Su principal mentor fue el pedagogo cubano Germán Diez, quien fuera discípulo y asistente de Claudio Arrau.

Actualmente, es beneficiario del Programa de Creadores Escénicos con Trayectoria 2020-2023 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos culturales (SACPC) de la Secretaría de Cultura federal, llevando a cabo un proyecto de difusión del repertorio pianístico mexicano por todo el país.

La cita para la presentación musical es este jueves 22 de septiembre en el Centro Cultural González Gallo (Av. González Gallo 1500), de Chapala, en punto de las 18:30 horas. La entrada es totalmente gratuita.

MF