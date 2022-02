César Delgado, el nuevo “Zorro” mexicano de la ópera

Tener paciencia para que los proyectos se concreten ha sido una virtud que el tapatío César Delgado ha forjado en su trayectoria como tenor, en especial, cuando situaciones como la pandemia obligan a postergar producciones ambiciosas como la que recientemente protagonizó con la puesta en escena “Zorro”, montaje de ópera que triunfó con cuatro presentaciones sold-out en el Fort Worth, de Texas, hace un par de semanas.

En entrevista con EL INFORMADOR, César Delgado, de 35 años de edad, relata cómo es que llegó a la titularidad de “Zorro” para dar vida al mítico bandolero “Diego de la Vega”, enmascarado espadachín que en esta ocasión llegó a los escenarios para su estreno mundial con la adaptación del músico, compositor y libretista Héctor Armienta, teniendo en la dirección escénica a Octavio Cárdenas y en la dirección musical a Charlene Lotz.

“Era una historia que yo escuchaba, que contaban, que gustaba, el típico héroe que ayuda a los pobres. En cuanto a la adaptación que se hizo en ópera, en su momento, cuando gané la audición y ahora ya que se estrenó, me siento muy afortunado por todo el contexto que hay, por ser una historia tan conocida por el personaje, pero también es un título que se estrenó en una de las casas de ópera más importes de Estados Unidos, que compuso un México-americano Héctor Armienta”, indica César Delgado al resaltar que esta versión está basada en la leyenda original del personaje situado en California, en lo que antes era territorio mexicano.

“La ópera se presentó en su versión original como la escribió el compositor, en español e inglés, tiene frases en ambos idiomas y decimos en broma que fue escrita en ‘spanglish’. Es una historia súper explosiva, mi papel aparece de principio a fin, un personaje lleno de emoción, pasión, de combate de espadas y látigo, con escenas de amor, está lleno de todos los contrastes y emociones”.

César recuerda que sin imaginar entonces el impacto que esta propuesta de “Zorro” tendría en la audiencia, acudió en 2018 a la audición y fue confirmado para el rol protagónico, con la intención de que el montaje debutara en 2020, sin embargo, la pandemia obligó a que la producción postergara los planes de la cartelera hasta el reciente enero de 2022.

“La propuesta era estrenarse en abril del 2020, pero llegó la pandemia y la ola de cancelaciones y el estreno mundial de ‘Zorro’ se canceló, pero por fin se pudo reagendar y se llevó con muchísimo éxito”.

“El Zorro”. El emblemático personaje que ha sido interpretado en cine y teatro. ESPECIAL

Un héroe todo terreno

Al igual que muchos, César recuerda que la cercanía que tenía con el personaje de “El Zorro” era por la versión que popularizó el español Antonio Banderas en el filme “La máscara del Zorro” y la serie de televisión de los años 60 protagonizada por Guy Williams, sin embargo, aun conociendo las características del personaje ficticio, el tapatío confiesa el reto vocal que le implicó dar vida a “Diego de la Vega”, pues físicamente fue transformarse en un espadachín con la capacidad de bailar, brincar y hacer todo tipo de escenas de acción mientras canta ópera, la esencia principal del montaje.

“Yo ya había cantado más de 30 roles principales, pero este papel me llega en el momento indicado por mi edad, por sus retos físicos y vocales, porque está cantando de principio a fin, se tiene que tener una excelente condición para estar cantando y haciendo las escenas de combate. Es un rol que me exigió y por el cual estoy contento de haber hecho. Espero que tras su estreno mundial y que fue un éxito, se pueda replicar en muchas otras compañías de ópera, espero cantarlo muchísimas veces”.

Con la puesta en escena “Zorro”, César Delgado incrementa la larga lista de roles protagónicos que ha tenido desde que decidió abrirse camino en Nueva York, donde reside la mayor parte del tiempo. En su carrera, el tapatío ha participado en producciones como “Elixir de amor”, “Madama Butterfly”, “Pagliacci”, así como en recintos como el Nueva York City Opera, Fort Worth Opera, la Ópera de Nueva Orleans, el Teatro Regensburg de Alemania y la Ópera North, por ejemplo.

César recuerda que migrar a Estados Unidos fue una decisión clave para su formación tras iniciar su carrera en su natal Guadalajara formando parte, desde pequeño, en el Coro de la Catedral, el Coro Municipal de Zapopan y el Coro del Estado de Jalisco, por ejemplo, por lo que llegar a Nueva York le implicó comenzar de cero a tocar puertas y buscar audiciones.

“No sé decir en qué momento decidí ser cantante de ópera, creo que la ópera me escogió a mí. Cuando menos me di cuenta ya tenía la ópera hasta el cuello, estaba envuelto en la ópera. La misma ópera me fue llevando por el camino”, puntualiza el tenor al reflexionar sobre lo complejo que fue dejar México para tener más certeza sobre los alcances que podría conseguir profesionalmente.

“México es un gran semillero de talentos y de voces para la ópera, para el canto lírico, pero no hay la estructura desde la educación. Yo, cantando en Estados Unidos y Europa, en países como Alemania o Italia, te das cuenta que la música se mete en los programas desde el kínder o la primaria, donde se va creando esta disciplinas, este amor al arte y la música. Creo que -en México- es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque muchas veces se ve a los espectáculos de la ópera como algo innecesario, como algo soberbio, pero es algo indispensable”.

Lo que viene

Con la esperanza de que “Zorro” pueda abrir nuevas funciones considerando el movimiento de la pandemia, César Delgado revela que además de tener en su agenda presentaciones con “Salomé” con la Ópera de Tulsa y funciones con la Orquesta Filarmónica de Ontario, en Toronto, Canadá, además de querer seguir con sus planes para la creación de ópera enfocada al público infantil, como lo ha hecho en pasadas ocasiones en escuelas y recintos culturales.

“Este año fue acreedor a una beca del FONCA para producir ópera para niños, ya lo he hecho en años anteriores y este año lo volveré hacer. Me interesa mucho acercar nuevos públicos a la ópera, tengo planeados un par de títulos, estoy en la gestión de dónde y con quién. Cuando lo he hecho, de verdad me ha ido muy bien, los niños lo disfrutan. Hay muchos mitos entorno a la ópera, de que es para adultos, que es aburrida, pero títulos como ‘Zorro’, son perfectos para enamorar a nuevos públicos a través de la ópera, hay muchísimos títulos para esto”.