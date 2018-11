Celebra los XV de Violeta

Una quinceañera celebrará durante la FIL, ¿el padre? Xavier Velasco. La festejada se llama Violeta, protagonista de su aclamada novela: “Diablo guardián”.

En entrevista, el escritor platicó de su relación con este libro y con Violeta: “Fue curioso: pasa mucho tiempo y de pronto veo el libro casi como algo que no escribí yo, como algo que está ahí y que se mueve solo. Finalmente es el sueño de todo autor, de todo padre: que sus hijos se desenvuelvan solos”.

Para conmemorar la publicación, Xavier ha preparado una sesión diferente: “Llevo mucho tiempo que llegan niñas que me dicen ‘Yo soy Violeta’. Me he sacado el chiste de decirles ‘¿Y yo qué culpa tengo?’. Violeta en un modo es quien me ha cambiado la vida: he tenido que dar la cara por ella durante 15 años. Cuando me propusieron hacer algo acepté, pero quería hacerlo yo: un performance y ajustar cuentas con Violeta. Tratará sobre Violeta, no de ‘Diablo guardián’ en general. Quiero hacer algo más de tipo teatral, es una especie de psicoanálisis: será como si esté en un diván frente al público. Será un juego teatral”.

Antes de “Diablo guardián”, el autor había publicado crónica: su primera novela le generó premios y miles de lectores: “Mi vida ha cambiado muchísimo. Soñar con algo y que se haga cierto (vivir de y para escribir) es una gran ventaja, un enorme privilegio. Pero cambia toda la vida, veo todo de otra manera. Para mí la escritura era un placer privado, casi secreto, y se convirtió en mi modus vivendi. Está la necesidad de dar la cara, que es una de las cosas más difíciles”.

Parte del éxito podría explicarse a la necesidad imperiosa que tenía de escribir esa novela: “Creo que si al ‘Diablo guardián’ le fue bien fue porque yo necesitaba con toda mi alma esa novela, porque tenía una enorme inconformidad dentro de mí, una gran necesidad de escribir una novela que llevaba toda la vida pensando”.

Nacido en 1964, el escritor publicó su primera ficción relativamente tarde (salvo un relato, “Cecilia”): “Yo no sentía que estaba listo. Antes del libro de ‘Caifanes’ terminé un libro de cuentos, lo llevé a la editorial de la Universidad Veracruzana: lo aceptaron y cuando me dieron el original a corregir decidí no devolvérselos nunca. ‘Esto es una basura, esto no lo quiero publicar’, dije. Era muy crítico con mi trabajo, sentía que no estaba listo para publicar. Lo de ‘Cecilia’ fue un arrebato”.

Más actividades con Velasco

Además de celebrar a “Diablo guardián” y Violeta, Xavier Velasco estará en otras actividades de la FIL, como las presentaciones de libros de Maruan Soto Antaki, de Alberto Lati y de Renato Leduc con Leonora Carrington. Igualmente estará en la mesa del décimo aniversario de Descarga Cultura de la UNAM: “Le tengo mucho cariño: me gusta leer en voz alta, la primera vez que grabé un texto mío (a parte del radio) fue con Descarga Cultura, una parte de ‘Este que ves’. Me pidieron que grabara tres o cuatro cuartillas y terminé grabando unas 30. Hay cierta mística, yo tengo una veneración por esas grabaciones de Voz Viva de México de la UNAM, con José Revueltas, a muchos autores”.

El gusto por la lectura en voz alta va de la mano con el performance que con Violeta y su “Diablo guardián”, al ser una actividad cercana a la actuación: “Soy un autor frustrado, de chico le ‘vendía’ boletos a mi abuelo para que viera mis obras. Me gusta leer y ponerle énfasis a la lectura. He estado en lecturas de autores que son grandes escritores, pero como lectores podrían echarle más ganas. Se ve que los mata el miedo: hay estupendos lectores de su obra: Carlos Fuentes, Alberto Ruy Sánchez, Juan José Arreola, el autor-juglar. Tengo una rara veneración por el escenario. Cuando uno sube al escenario hay que entregarlo todo, pero de veras sacar todo lo que esté dentro de uno: seguramente la gente tiene mejores cosas que hacer, pero nos toca probar que estar allí es lo mejor que podrían hacer. Yo creo que al escenario no se sube uno nada más a ver qué pasa: se sube a darlo todo, a desnudarnos. Es lo que voy a hacer con Violeta”.

¡Asiste!

XV años de “Diablo Guardián”, con Xavier Velasco, hoy 25 de noviembre, 18:30 horas, Salón Enrique González Martínez.