Cataluña a través de las letras de Javier Cercas

El escritor español Javier Cercas regresa al sello editorial Tusquets con “Independencia”, novela del ciclo “Terra Alta”. Esta es la segunda entrega que comenzó con “Terra Alta”, libro ganador del Premio Planeta en 2019.

Desde su hogar en Barcelona, el autor platicó de manera virtual con medios hispanoamericanos sobre esta novedad editorial donde retrata una política perversa: “Política maquiavélica es la que hoy nos domina por completo, en la cual el fin justifica todos los medios. Yo soy totalmente contrario a esa política, yo soy partidario de la política camusiana”.

La bibliografía de Cercas suma 11 novelas con esta publicación, la primera que es explícitamente una continuación de sus ficciones. Sobre la escritura de este ciclo (que adelanta como teatralogía), Javier comentó los retos: “El desafío es escribir novelas autónomas, que se puedan leer por sí mismas, pero que se puedan leer como una novela mayor”.

Un eje del ciclo novelístico es Melchor Marín, pseudónimo con el que presentó “Terra Alta” al Premio Planeta y protagonista de ese primer libro donde se plantea un ambiente político y policíaco. Pese a ello, Cercas adelantó sobre la totalidad de la obra: “Esto no es un ciclo policíaco, en la tercera parte (el protagonista) dejará de ser policía, eso ya se anuncia en esta segunda parte”.

La obra de Javier ha oscilado entre la autoficción, la novela sin ficción, la ficción y la historia novelada. En esta ocasión escribe ubicando la historia en un futuro cercano, con un relato que vincula el contexto político catalán en medio de la crisis y los intereses económicos. Sobre el origen de estas tramas, el escritor comentó: “Surge de golpe, de una anécdota concreta, y de mi propia furia, de un estado de ánimo de la crisis catalana de 2017. Vivo en Barcelona, he vivido siempre aquí, nací en el Sur de España pero desde los cuatro años vivo aquí, es habitual entre los catalanes. Lo ocurrido desde 2012 hasta ahora mismo, y sobre todo en 2017, cuando se produjo una crisis brutal a la que nunca creí que íbamos a llevar”.

Cercas comentó brevemente el planteamiento de “Independencia”: “Un tipo que busca la independencia individual, personal, de manera equivocada. ¿Cómo? ‘Arrímate a los buenos’, lo que le dice su padre, es lo que le dice la madre en el ‘Lazarillo de Tormes’. Él lo que hace es arrimarse a los ricos”, sin sospechar que los poderosos lo utilizarán para sus propósitos perversos.

En ese sentido, Javier recalcó en cómo la élite política y económica de Cataluña azuzó a la sociedad en busca de la independencia, con un esquema propagandístico que remite al nacionalpopulismo: “Usaron la furia y la indignación de la gente, porque lo estaba pasando mal, y por otro lado ofreciéndole a cambio la utopía disponible. ‘Vamos a crear un sitio maravilloso, Cataluña independencia, donde todos seremos ricos, guapos, y nos liberaremos de estos españoles que nos oprimen desde que el mundo es mundo’. Y la gente se lo creyó. Me han dicho que esta novela contiene un retrato muy duro de la élite catalana, me han dicho. No es duro, es muy realista, diría casi que es amable”.

Javier afirmó que la novela no busca ser un registro histórico de los sucesos, pues solo se ambienta en ese contexto. Novelar al respecto le sirve al autor para indagar en la cuestión humana: “La pregunta central es esa: es legítima la venganza cuando la justicia no puede hacernos justicia. Por supuesto, en la vida cotidiana, en la vida real diríamos ‘No, la venganza nunca es legítima’. Pero las novelas no funcionan así. En las novelas la cosa está mucho más complicada. La literatura es un placer, como el sexo, por eso es una forma de conocimiento, como el sexo”.

JL