Cambia de rumbo y no te conviertas en un zombie

El empresario mexicano Bernardo Pérez Vázquez lanzó su primer libro, titulado “¿Soy zombie?”. En él expone parte de su metodología de trabajo, misma que ha desarrollado durante más de un decenio. Desde entonces empezó el trabajo de redacción: “Arrancamos hace prácticamente 11 años con la escritura, toda la investigación primero. Hubo muchísimos estudios.

Lo aplicamos a miles de personas a lo largo de los años para poder tener una idea sobre eso”, comenta en entrevista Bernardo Pérez con El INFORMADOR.

En el libro comparte su experiencia en el ámbito profesional con la empresa Training Midas: “Tengo en el tema de ventas cerca de 20 años, la empresa tiene fundada 11 años, con razón social, metodología. Arrancó paralelo, dentro de toda esta historia de vida”.

Parte de esa historia de vida incluye la retinitis pigmentosa, enfermedad detectada desde muy temprano en su vida y por la que le dijeron que muy pronto perdería la vista: “Fue un tema de vivir muy rápido siempre, me diagnosticaron desde los seis años, fue un tema de ‘vive, vive, vive, porque te vas a quedar ciego a los 20 años’, me dijo el doctor. No se conocía mucho la enfermedad”.

En su recorrido por el mundo pasó por España y República Dominicana: “A los 27, hace diez años, regresé a México. Me enamoré del mundo de la capacitación a partir de un jefe que tuve en República Dominicana. Al regresar a México fui con un doctor, me revisó otra vez: la mala es que seguía con la enfermedad, la buena es que hay 18 tipos de la enfermedad, con tres variantes de las menos agresivas. Una es la que tengo. Eso me hizo despertar en ese aspecto: no me voy a quedar ciego pronto”.

Al replantear su vida buscó fundar su empresa, Training Midas, con el tema central de la capacitación y las ventas: “Las empresas me pedían otras cosas: desarrollo organizacional, de psicología, coaches. Empecé a juntar coaches en la empresa. Cada uno tiene su especialidad, hay muchas ramas dentro de la empresa, cada uno con su producto estrella”.

El título del libro alude al concepto del muerto viviente, como zombie: “Alguien que va por la vida sin una metodología, sin un orden, que no utiliza la cabeza, que abre la boca solo para morder a los demás, vive en un círculo de trabajo, como, duermo.

Todo eso. Ese es el juego de palabras con los zombies”.

El libro explora en particular “qué pasa si despertamos y nos damos cuenta de que estamos rodeados de muertos vivientes. La pandemia lo hizo peor, más notable”, explica el autor. Para ello ideó un procedimiento de nueve pasos:

1. Análisis personal

2. Conocernos interiormente y el exterior

3. Detectar los círculos de bullying

4. El árbol de la vida

5. Elaborar un plan de acción

6. Establecer una buena rutina

7. Apuntalar proyectos personales

8. Desarrollarnos con viajes y cultura

9. Pasar la voz sobre el método

Sin duda, “¿Soy Zombie?” es el resultado de la unión de profesionales y especialistas en diferentes temas, aunada a la experiencia de vida de Bernardo: “El objetivo principal consiste en crear conciencia, impulsar un cambio en la sociedad mexicana y mundial, comenzando individualmente para después practicarlo en conjunto o grupo social”, agregó Bernardo Pérez Vázquez.

Una respuesta a diversos problemas

El texto está destinado para todo tipo de personas que quieran resolver problemas de vida, laborales, organizacionales, directivos y para cualquier persona que esté padeciendo algún tipo de crisis o que quieran alcanzar metas muy concretas.

Al libro lo acompaña una App, que se puede descargar de forma gratuita para dispositivos Android y iOS: “Fueron cinco años de desarrollo para la aplicación, fue largo”.

Esta App es una herramienta que ayudará a dar el seguimiento diario a la consecución de las metas que se propongan los lectores y le dará seguimiento a los nueve pasos descritos: “Tiene varias herramientas que nos ayudarán para llegar al éxito”, agregó.

“¿Soy Zombie?” está disponible en México y el mundo a través de https://soyzombie.com/ así como en Amazon y próximamente estará presente en liberarías de prestigio y de alcance nacional.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ