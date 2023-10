Black Coffee Gallery celebra 15 años de arte y sabor

El pasado jueves 26 de octubre tuvo lugar la celebración por el XV aniversario de Black Coffee Gallery, la cual se realizó en el Instituto Cultural Cabañas en punto de las 20:00 horas. La gala contó con la asistencia de un gran número de invitados especiales, quienes se sumaron al festejo del café mexicano, la promoción cultural y el altruismo, de una empresa orgullosamente mexicana fundada en septiembre del 2008, que ha sabido combinar la tradición cafetalera y artística en México, fusionando arte y café en un mismo espacio.

Yetzi Oceguera y Fernando Santibañez, residente de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo A.C., fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados, agradeciendo su presencia:

“Somos una familia. Somos la familia Black Coffee Gallery, y creo que, a través de tantos años, hemos disfrutado, compartido y realizado muchos proyectos, y creo que está noche, es parte de una culminación, de muchas cosas que hemos hecho juntos, todos los que estamos aquí reunidos. Sobre todo, aquellos artistas que le han dado tanta vida a Black Coffee Gallery”, compartió Fernando Santibáñez.

Uno de los momentos más significativos de la noche, fue cuando los maestros de ceremonia invitaron a los presentes a ver un video en las pantallas colocadas en el escenario, en el cual, se proyectó una selección de fotografías de cada uno de los momentos más importantes en los que Black Coffe Gallery ha escrito su propia historia desde su fundación hasta el día de hoy.

Por su parte, Yetzi Oceguera invitó al escenario a Benjamín Fernández Galindo, socio fundador, para que compartiera como fusionó el arte y la filantropía dentro de la empresa.

“Yo empecé a coleccionar obra entre el año 2000-2001 y todo fue porque yo soy abogado fiscalista y pues mis primeros pagos fueron en obra, prácticamente en especie. Y una de las personas que me metió en este camino fue mi tía, Dora Luz Martínez, quien vive en Oaxaca y en ese entonces tenía una galería. Y en el tiempo en que la estuve asesorando, llegó un momento en que llegué a tener 50 obras. Y dije bueno, 'ya me está gustando esto', y poco a poco comencé a comprar obra, ya con la finalidad de empezar a crear una colección importante. En su momento, llegué a tener bastante obra de oaxaqueños. Luego me vine a vivir a Guadalajara. Conocí a muchos artistas, que muchos de ellos me conocen. Y prácticamente el café, son 15 años de convivencia con los artistas, de experiencias y ya después con el tiempo, seguro que vamos a hacer un libro de toda la historia de Black Coffe. Y con el tiempo, llegué a coleccionar bastante obra y dije 'debe de haber una forma en que tengo que enseñar mi colección'. […] Y a través de Black Coffe, pues fue una ventana para poder enseñar a todos los artistas importantes que tenemos en México” afirmó.

Benjamín Fernández, agradeció la presencia de Sergio Garval, Enrique Oroz, Juan Carlos Macías (quien obsequió 100 grabados), Mario Martín del Campo, Mario Cinquemani, Yuri Zatarain y de otros artistas plásticos reunidos en la celebración, a quienes reconoció su apoyo y el fuerte vínculo con la empresa desde su fundación. Así mismo, aprovechó la oportunidad para comunicar que:

“[…] el Museo Internacional de Arte (MinART Fundación A.C.) – un proyecto que empezó su construcción en 2017 sobre la calle Inglaterra 67, casi a su cruce con Periférico Norte, en San Juan de Ocotán – actualmente se encuentra en un 95% y es probable que el próximo año estará abriendo las puertas a la sociedad de Jalisco, reiterando que será el museo más importante de Occidente y de México, ya que alberga ocho mil obras de arte, en su mayoría, artistas mexicanos”, agregó.

Después de la bienvenida por parte de los maestros de ceremonia, llegó el momento de servir la cena, donde los invitados degustaron un menú especial de tres tiempos. El tequila, el mezcal, el vino tinto y el café estuvieron presentes durante el banquete.

Isaac Balcorta, musico saxofonista, fue el encargado de amenizar la cena. Otro de las agrupaciones que deleitaron a los presentes con su Pop Acústico y frescura melódica fue “Beckett”.

Por último, la sorpresa de la noche fue cuando invitaron a pasar a Ninette Guizar y a Carlos García, directores generales, junto con Benjamín Fernández, para realizar la rifa entre los presentes, de una de las últimas obras de arte que realizara el artista plástico Rafael Coronel antes de fallecer. La obra que fue sorteada se llama “Chaplin”, un “giclée”, una reproducción impresa de alta calidad, ya que la obra originalmente está exhibida en el Museo de Zacatecas. La cual mide 1.25 X 1.00 y su valor en galería oscila entre los 100 y 150 mil pesos.

Para saber:

Benjamín Fernández Galindo está considerado uno de los mejores coleccionistas y promotores del arte en México. Tiene en su acervo alrededor de ocho mil obras de más de 500 artistas, en su mayoría mexicanos, destacando obras del Maestro Rufino Tamayo y de Maximino Javier que son las más completas que tenga un coleccionista, así como de Rafael Coronel y Francisco Toledo.

Desde de su fundación en el 2008, Black Coffee Gallery ha participado en más de 100 exposiciones a nivel nacional e internacional. Ha editado 15 libros sobre las obras de los artistas. Su mayor legado – hasta el momento – es el Museo Internacional de Arte (MinART Fundación A.C.) cuya obra física está a un 95% de su construcción y próximamente abrirá sus puertas. Suman 14 sucursales y 13 franquicias en siete Estados de la República Mexicana brindando café con sabor social.

La Fundación Black Coffee Gallery, es una empresa filantrópica, con un compromiso social que apoya a niños de escasos recursos con necesidades de medicamentos, útiles escolares y apoyos económicos.

MM