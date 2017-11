Azar Nafisi: la democracia de la ficción

Al finalizar el libro “Leer Lolita en Teherán” (2003), cualquiera podrá darse cuenta de la predominancia que tienen la imaginación y la democracia, así como la relación entre éstas, por lo que para cualquier lector de Azar Nafisi, entenderá el puente entre aquel libro con su más reciente obra, “La república de la imaginación” (2014).

La autora corrobora esta idea en entrevista, “es cierto, yo empecé a pensar en ‘La república de la imaginación’ cuando terminé de escribir ‘Leer Lolita en Teherán’, porque yo estaba en Estados Unidos y pude ver todos los problemas con imaginación que se avecinaban, entonces quería escribir acerca de esto, pero mis padres murieron y me sentía muy mal, no dejaba de pensar en ellos; entonces, entre estos libros, escribí mis memorias [ ‘Things I’ve Been Silent About: Memories’ (2008)], y ya después pude escribir el libro más reciente, aunque sí van juntos, éste último con el primero que escribí”.

Azar Nafisi desborda toda su imaginación en la literatura, y por extensión, en la FIL, “yo siempre imaginé lugares sin fronteras, y en nuestra realidad las tenemos, no sólo las nacionales, también las ideológicas que nos separan, como la religión cuando se lleva con fanatismo, el género, etnicidad. Y en ‘La república de la imaginación’ se tiene a todas las naciones, a todas las personas juntas, de lado a lado. Yo llego a esta Feria y tenemos a Paul Auster, a Emmanuel Carrère, a Sergio Ramírez… Y nadie dice algo como ‘este escritor es de tal nacionalidad y por lo tanto no lo queremos aquí’, entonces, así es esta república, porque así es la república de los lectores y los escritores, y puede estar en cualquier lugar”.

"Yo elijo a la ficción porque ésta cuenta historias de las personas, y yo quiero mostrar la conexión y la relación entre las personas, y cómo la ficción manifiesta la realidad".

Además, este encuentro que propicia la literatura, y otras manifestaciones artísticas, es algo que los seres humanos “necesitamos, necesitamos algo que no sea sólo fronteras y nacionalidades. Todo te puede ser quitado, en cualquier momento puede haber una revolución, una guerra y cambiar tu panorama, pero lo que lees, lo que sientes, eso se queda, eso nadie te lo quita. Y me refiero con imaginación a todo lo que tiene que ver con la creatividad, como las artes, pintura, cine, ficción, poesía, drama… Todos ellos vienen de la república de la imaginación. Yo elijo a la ficción porque ésta cuenta historias de las personas, y yo quiero mostrar la conexión y la relación entre las personas, y cómo la ficción manifiesta la realidad”.

Su primer acercamiento a México

El primer artículo que Nafisi publicó en persa fue sobre “La muerte de Artemio Cruz”, de Carlos Fuentes, y con esta lectura puede expresar la democracia que promueve la ficción. “Yo nunca había estado en México, pero lo conocía a través de Fuentes, de las voces que se encuentran en esta novela. Así que esto es la democracia, múltiples voces en diálogo, todas expresándose, interactuando, esto sucede en la ficción”.

Azar Nafisi presenta “La república de la imaginación” el martes 28 de noviembre a las 19:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo.