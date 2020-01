Asombro en "Los cazadores del Big Bang" 

¿Qué pasa cuando ocurre algo en tu vida que no esperabas y destroza todo tu entorno como lo conocías? Para la escritora Norma Muñoz Ledo, esto detona una serie de situaciones que podrían ser considerados como un Big Bang personal que te llevará a descubrir un nuevo espacio de ti mismo. Este es el tema principal de su nueva novela “Los Cazadores del Big Bang”. Este nuevo ejemplar relata la historia de “Susi”, una niña de 16 años cuya madre cae en coma tras un accidente en el trabajo, situación que la lleva a preguntarse qué será de ella si las condiciones que la rodean no son las más favorables y no desconoce ahora qué pasará con su vida.

“‘Susi’ empieza a vivir un periodo en el cual los sentimientos son muy intensos por todo lo que está pasando y a veces, cuando uno pasa por situaciones como esas en la vida, puede tener contacto con otras realidades, como le pasa a ella”, explicó.

Para la escritora, este libro representó un reto personal debido a la manera en la que está escrito. Explicó que la idea que la motivó a escribirlo fue justamente la teoría del Big Bang, a partir de la cual distintos investigadores buscan el origen del universo.

“Es interesante esta idea de que viajar en el espacio es también viajar en el tiempo. Toda esta idea del infinito me gusta, esta emoción de que también hay universos dentro de uno, de que a partir de una explosión se inicia algo nuevo. Todos tenemos momentos de asombro durante el día y descubrir precisamente esos asombros es permitirse también auto-descubrirse”, explicó.

A pesar de que la novela busca atraer al público juvenil principalmente, Norma puntualizó que puede ser leído por personas de todas las edades, ya que esos “Big Bang” pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida y sin distinción de clases sociales, además de que, gracias a los distintos niveles de lectura en los que está escrito, es capaz de atrapar a cualquiera desde el inicio de sus páginas.

“Escribir este libro fue un reto. Fue muy emocionante el proceso porque es una novela sensible, hubo momentos donde yo lloré mucho y cuando la revisé en conjunto con mi editora, en los puntos sensibles seguía llorando, a pesar de que yo ya sabía lo que iba a pasar. Me siento muy contenta, me gustó mucho escribirlo e investigar del tema”, finalizó.

