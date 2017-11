Así suele ser José Woldenberg

Reza una frase popular que el conocimiento sólo es válido si se comparte. Es una máxima que raya más en la sugerencia que en la obligación, sin embargo hay quienes se la toman al pie de la letra y deciden compartir y promover las cualidades de cualquier obra, situación o personaje que consideren loable.

Tal es el caso de José Woldenberg, quien en su más reciente libro, “Así suele ser la vida”, recopiló una serie de micro homenajes a personas u obras que moldearon y enriquecieron su visión sobre el cine, la literatura, la academia y la política.

“Las que abordo en este libro no creo que sean obras que solamente a mí me vayan a impactar. Por eso me atreví a realizar estos textos y a publicarlos. Quiero pensar que el libro es también una invitación a los lectores para que se acerquen a estos personajes y a estas obras. Creo que pueden hacer más rica, mejor y más compleja su visión de las cosas. Lo que hay en el libro son muchas sugerencias de lectura. También quiero pensar que son puertas que el lector podrá pasar para encontrarse con obras en las que quizá no había reparado. Si esto se convierte en una invitación para acercarse a las obras que aquí expongo, habrá sido misión cumplida”, compartió.

Es precisamente en el cine, la literatura, la vida académica y la política donde Woldenberg ha encontrado las plataformas que le han servido para cimentar su vida y su forma de ser. Es por ello que en este libro, el autor alcanza un grado de intimidad que le permite describir de manera amistosa las cualidades de personajes como Mario Vargas Llosa, escritor al que le reconoce dotes políticos muy a pesar de no siempre estar de acuerdo con él.

“De Vargas Llosa como narrador lo que más me fascina es su capacidad para contar historias, algunas de ellas muy complejas pero en un lenguaje llano e hipnótico. Digo en mis textos que no hay un autor latinoamericano al que haya leído más que a él. En términos políticos, aunque no comparto muchas de sus posiciones, lo que me fascina es la transparencia de su argumentación, la lógica de su exposición y la contundencia de sus ideas. Es decir, es alguien que cuando incursiona en el mundo de la política no solamente es legible, sino que es hasta pedagógico. Eso me gusta”.

Más homenajes

Convencido también de que vivimos en un momento “crispado y no proclive al reconocimiento de los otros”, Woldenberg consideró necesario incluir entre sus homenajes al actor mexicano Pedro Armendáriz, quien además de ser su amigo, fue para él un actor profesional, capaz de adaptarse a un sinfín de papeles, un actor de “chile, dulce y manteca”.

“Yo fui amigo de Pedro Armendáriz, entonces cuando él murió me invitaron a dar unas palabras. Lo primero que yo decía y que mucha gente vio, es que Pedro fue un actor muy profesional, que hizo películas de chile, de dulce y de manteca. Hizo películas admirables e hizo otras dignas de caer en el olvido, sin embargo eso era lo que lo caracterizaba, su profesionalismo”, finalizó.