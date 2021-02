Ashley Audrain fluye con su instinto literario

En México, la historia “El Instinto” llega bajo el sello de Alfaguara, es una obra que ha sido muy admirada y comentada por la manera en la que la escritora la narra, es una trama donde se toca el tema de la maternidad, pero desde una perspectiva muy distinta a la acostumbrada.

“Cuando comencé a escribir era explorar y adentrarme en las expectativas que se tienen con respecto a las madres y que ellas también tienen con respecto a la maternidad. Quería explorar la realidad frente a las expectativas. Podemos lamentar tener hijos, desear nunca haberlos tenido y es muy difícil hablar de eso, eso sí es un tabú. Yo quería explorar ese tema, el encontrarse atrapada en la maternidad”, compartió la autora en rueda de prensa virtual.

Expresó que se le cuestionó en algún momento si investigó o habló con madres que no querían tener hijos, y respondió que no, “es muy difícil encontrar a una madre que hable de esto, es difícil que cualquier madre admita algo así, es una conversación que no creo que una madre pueda tener con nadie desde un punto de vista personal. Pero a medida que fui escribiendo empecé a adentrarme en pensamientos muy honestos, hay muchas cosas tabú en la maternidad, pero pese a todo, esta no nos abandona, no podemos deshacernos de las expectativas ligadas a ella, una tiene que ser una buena madre sí o sí y eso es una carga, por eso yo quise explorar todo eso”.

Recordó que cuando comenzó a escribir “El instinto”, su hijo tenía seis meses de nacido, y previamente cuando recién llegó al mundo, pasó el pequeño por problemas de salud, lo que la hizo darse cuenta de que la maternidad que tenía preconcebida no era como ella la esperaba y eso de alguna manera incentivó a desarrollar esta historia que retrata el desapego entre una madre con su hija.

“La autora recrea una historia de horror y redención, una exploración del origen de la maldad y del modo ominoso en que los traumas familiares se transmiten de madres a hijas”, expresa la editorial, que puntualiza que la novela es una historia valiente que da pie a que cada lector se interrogue sobre cuestiones dolorosas y personales que resultan ser necesarias.

Ashley confesó que con la salida de su historia, no se esperaba toda esta expectación y buenos comentarios acerca de ella, como directora de comunicación de Penguin Random House en su país, conoce los dos lados de la moneda, el de ser escritora y el de darle promoción a una obra donde la última palabra la tiene el público, donde explica que a veces por más de que se tenga toda una buena campaña de promoción para dar a conocer a un libro, si la audiencia no está interesada, simplemente no pasará nada.

SINOPSIS

“Blythe” ya no sabe qué es verdad y qué es mentira: ¿está viviendo la vida feliz que siempre deseó, con un marido perfecto y una hija angelical? ¿O está repitiendo la sórdida historia de su madre y su abuela, marcada por el desapego y el maltrato? ¿Es “Fox”, su marido, el compañero y padre ideal, o tiene una vida paralela que cada día lo aleja más de su casa? Su hija “Violet” ¿es una niña brillante y complicada, que solo quiere que su madre le preste más atención, o es malvada de nacimiento? Depende del momento y de cómo se mire, todo y nada puede parecer verdad o parecer una trampa.