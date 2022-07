La artista plástica tapatía Tessy de Theresa, presentó su obra “La Catrina en Sicilia” como parte de las actividades de la “Settimana della Cultura”, en Sicilia, Italia, un encuentro a realizarse del 22 al 31 de julio.

En entrevista con EL INFORMADOR, la artista habló sobre su exposición y lo que representó para ella la oportunidad de llevar un pedazo de México y Jalisco a este evento.

“El día que llegamos se inauguró —el evento— con una ceremonia donde estuvimos todos los artistas que venimos representando a la delegación. La acogida que nos dio el ayuntamiento de Cammarata fue sensacional y la verdad es que, siempre es un orgullo cuando escuchas tu himno nacional interpretado por una banda de guerra. Posteriormente, fue la inauguración de la exposición colectiva donde participamos como 30 artistas… Además, el domingo pasado tuve una intervención en vivo, la cual fue mi participación fuerte de este evento. El proyecto que traje se llama ‘La Catrina en Sicilia’”.

Detalló que para realizar su proyecto de arte urbano se colocó afuera del Palacio de Cammarata, en el Giardino del dono: “Una explanada bellísima donde estuve pintando en vivo a Paulina Sevilla, que es la fotógrafa con la que preparé el proyecto… La intervine y la pinté como una Catrina cubista con una máscara que es a fin de cuentas el sello particular en las pinturas que yo hago. Quedó muy padre. No podíamos avanzar ni medio metro sin que estuvieran parándonos para tomarse fotos con nosotros. Yo también me pinté parte del rostro y parte del brazo. Fue un evento muy llamativo, tuvimos la oportunidad de contarle a la gente quién era la Catrina, de dónde viene… ¡Padrísimo!”.

Compartió que este proyecto lo hizo en conjunto con Paulina Sevilla y abordó el tema de la Catrina “porque es un ícono que nos representa a nivel mundial. Es muy fácil que cuando la veas, entre el colorido de los símbolos que utiliza, los tocados que lleva, las flores que tiene, hace muy fácil que la gente identifique que es de México y con esto dar a conocer más el Día de muertos”.

Cabe señalar que el proyecto “La Catrina en Sicilia” está conformado por la intervención en vivo de una modelo, y por una exposición formada por “ocho piezas de pintura y ocho de fotografía. Fuimos a tomar las fotos al paisaje agavero y quedaron espectaculares. Fue un proyecto que despertó muchísimo interés y que estoy segura que es parteaguas para seguir trayendo toda la propuesta que tenemos como artistas, no nada más a Europa… También a otros países y otros continentes”.

Adelantó que ella ya no participará más “sólo para la clausura, pero los talleres que faltan están padrísimos”.

Gusto por lo mexicano

Agregó que lo que más le ha agradado de esta experiencia es darse cuenta del interés que hay en Italia por la propuesta cultural que “tenemos en México. Lo fascinados que se vuelven al ver el colorido, las texturas, los tocados, traemos un vestido típico que nos patrocinó la marca Takasami y que venía inspirado en el papel picado, con un tocado que hacía que fuera llamativo”.

Así mismo, compartió que ella ya ha participado en este tipo de eventos, los cuales la han llevado a exponer en París, Francia y Barcelona, España: “Hemos estado en varios lugares de Europa, pero se nos atravesó la pandemia y ya no pudimos viajar. Esta es la primera vez que se retoma el viaje de manera completa de una delegación y en un proyecto que no solo es una exposición; se ha convertido en una muestra amplia de nuestra cultura; además, se realizó una cata de tequila que fue todo un 'hit', y así como eso han habido muchas cosas que han maravillado a los italianos”.

Supera la barrera del idioma

Sobre la barrera que pudo significar el italiano en este encuentro cultural, la artista plástica señaló que el idioma “es muy parecido al español y la gente intenta entender, intenta comunicarse contigo, quieres comunicarte en inglés y te piden que les hables en Español. Son muy cordiales, alegres, nos hemos sentido como en casa. Han procurado que nos sintamos bien y es muy bonito llegar a un lugar y sentir que valoran tu trabajo”.

Toma Nota

¿Qué sigue para Tessy?

Tessy de Theresa adelantó que tiene en puerta varios proyectos: “Tengo una exposición que inauguro el 13 de agosto en San Miguel, en la Feria de Arte, en la Aurora”. Para esta muestra participará junto con “otras siete u ocho mujeres. Gracias a Dios tengo muchos proyectos en puerta”, finalizó.